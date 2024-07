Quang Linh Vlog nhận bằng khen thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An

Ngày 13/7, tại thành phố Vinh, Nghệ An, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra với khẩu hiệu "Thanh niên Nghệ An Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển".



Quang Linh Vlog cùng Lôi Con và các thành viên trong Team Châu Phi tham dự đại hội. Ngay từ khi xuất hiện tại chương trình Quang Linh Vlog và Lôi Con đã thu hút sự chú ý. Nhiều người tranh thủ chụp hình cùng cậu bé dễ thương Lôi Con.

Tại Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã tiến hành tuyên dương, khen thưởng các tập thể và thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tuyên dương và trao Bằng khen cho 8 tài năng trẻ tiêu biểu. Các tài năng trẻ chính là đại diện cho tinh thần, trí tuệ, khát vọng của tuổi trẻ Nghệ An trong thời đại mới, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Quang Linh Vlog vinh dự là 1 trong 8 tài năng trẻ nhận được bằng khen "Thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024". Ngoài ra, Quang Linh Vlog cũng được bầu vào Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hình ảnh dễ thương của Lôi Con, Quang Linh Vlog và các thành viên Team Châu Phi nhanh chóng "chiếm sóng" trên mạng xã hội. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến Quang Linh Vlog. Đây là sự ghi nhận rất kịp thời với những đóng góp của Quang Linh Vlog.

Cũng tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tuyên dương 24 tập thể và 19 thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2024. Những tập thể, cá nhân được tuyên dương là những hạt nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp cho xã hội, có sức ảnh hưởng tích cực đến mọi người, tấm gương sáng cho thanh niên, thế hệ noi theo. Đồng thời, tạo động lực cho mọi tầng lớp thanh thiếu nhi nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, xây hoài bão lớn.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng quyết định tặng bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2024.