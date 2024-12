Quảng Ninh: Cháy lớn tại công ty sản xuất bật lửa trong Khu công nghiệp Cái Lân

Đám cháy bùng phát vào khoảng 13 giờ ngày 18/12, tại nhà xưởng Công ty Điện tử Vạn Lực trong Khu công nghiệp Cái Lân (Quảng Ninh). Công ty có địa chỉ tại lô 28, Khu công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế và dập tắt đám cháy. Ảnh: Thu Lê

Ngay khi nhận được tin báo cháy lúc 14 giờ 8 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động các lực lượng và phương tiện đến hiện trường, gồm: Đội PCCC chuyên ngành KCN Cái Lân, Công an phường Bãi Cháy, Đội PCCC Công an TP.Hạ Long, Điện lực Hạ Long, Cảng dầu B12; Công ty Nhiệt điện Thăng Long; Cấp cứu mỏ phối hợp xử lý.

Cùng với đó, các đơn vị Cảng dầu B12, Công ty Nhiệt điện Thăng Long, Cấp cứu mỏ cũng tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ, tổng cộng gồm: 8 xe chữa cháy, xe trạm bơm, xe téc để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Ngay khi vụ việc xảy ra, ông Nghiêm Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất bật lửa của Công ty Điện tử Vạn Lực tại KCN Cái Lân. Video: Thu Lê.

Nguyên nhân là do nhà xưởng đang chứa những nguyên vật liệu để sản xuất như nhựa, gas... để sản xuất bật lửa nên khả năng bắt lửa rất cao.

Đám cháy không có thiệt hại về người. Toàn bộ người lao động đang làm việc trong nhà xưởng và các khu vực xung quanh đám cháy đã được di tản an toàn.

Thông tin từ Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.