Quảng Ninh: Ông Vũ Văn Diện tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hạ Long với số phiếu tuyệt đối

Ngày 21/7, Đảng bộ TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có sự tham gia của 339 đại biểu đại diện cho 22.395 đảng viên trong toàn Đảng bộ TP.Hạ Long.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, với đặc thù 4 năm đầu Đảng bộ TP.Hạ Long và Đảng bộ huyện Hoành Bồ thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ từng địa phương đề ra. Từ đầu năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 837 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, Đảng bộ TP.Hạ Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Hoành Bồ vào Đảng bộ TP.Hạ Long.

Ngày 21/7, Đảng bộ TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

5 năm qua, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đã nỗ lực phấn đấu đạt được thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội lần thứ XXIV đề ra.

Nổi bật, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, bình quân đạt 14,6%/năm, cao hơn bình quân chung của tỉnh. Chất lượng tăng trưởng tiến bộ rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bền vững; du lịch, dịch vụ ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đứng đầu trong các địa phương, đóng góp gần 50% tổng thu ngân sách của tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ, du lịch, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục có bước phát triển đột phá với những công trình đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp khu vực, quốc tế.

Số lượng ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 14 người theo quy định, trong đó chức danh Bí thư Thành ủy Hạ Long đã được bầu trực tiếp tại Đại hội.

Công tác quản lý nhà nước có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý kinh tế - xã hội, quản lý vịnh Hạ Long, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với ngành Than tập trung từng bước giải quyết mâu thuẫn giữa khai thác than theo hướng bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia với phát triển du lịch, dịch vụ tổng hợp, hiện đại trên cùng một địa bàn.

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long có bước tiến đáng kể. Trong 5 năm, vịnh Hạ Long đón 16,7 triệu lượt khách tham quan, tăng 36,7% cùng kỳ; thu phí tham quan gấp 3 lần giai đoạn 2011 - 2015 đã khẳng định tính đúng đắn về chủ trương của tỉnh trong chuyển đổi chức năng quản lý nhà nước đối với Di sản vịnh Hạ Long.

Sau phiên khai mạc, Đại hội đã tiến hành thảo luận về báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ TP.Hạ Long khóa XXV nhiệm kỳ 2020-2025, có 55/62 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Văn Diện - Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 - được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Số lượng ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 14 người theo quy định, trong đó chức danh Bí thư Thành ủy Hạ Long đã được bầu trực tiếp tại Đại hội. Ông Vũ Văn Diện - Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 - được tín nhiệm để Đại hội giới thiệu và bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hạ Long khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Tại phiên họp lần thứ nhất, BCH Đảng bộ TP.Hạ Long đã thực hiện quy trình bầu 13 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; bầu 3 Phó Bí thư Thành ủy gồm: Ông Nguyễn Anh Tú, bà Vũ Thị Mai Anh, ông Phạm Lê Hưng; bầu 9 người vào Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và bầu ông Nguyễn Hoàng Quý giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hạ Long.

Trong phiên làm việc buổi sáng 22/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện các quy trình bầu BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Bí thư Thành ủy trực tiếp tại Đại hội.

Theo đó, các đại biểu đã nghe báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và chia tổ thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy. Qua thảo luận tại các tổ, các đại biểu đều đồng tình nhất trí cao với đề án nhân sự BCH Đảng bộ thành phố khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất trí số lượng, cơ cấu, độ tuổi của cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXV.