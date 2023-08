Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới buộc phải giảm phí du lịch

Mới đây, Bhutan đã quyết định giảm một nửa mức phí hàng ngày 200 USD mà họ thu từ du khách, nhằm tạo động lực cho ngành du lịch vẫn đang khổ sở phục hồi sau một năm kể từ khi kết thúc các hạn chế do Covid-19.

Bhutan đã tăng mức "Phí Phát Triển Bền Vững" lên 200 USD cho mỗi du khách mỗi đêm, so với 65 USD trước đó, khi họ kết thúc hai năm hạn chế do Covid vào tháng 9 năm ngoái. Nước này đưa ra lý do tiền thu được sẽ được sử dụng để bù đắp lượng khí carbon do du khách tạo ra.

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới giảm phí du lịch

Bhutan đã quyết định giảm một nửa mức phí hàng ngày 200 USD đối với khách du lịch. Ảnh: IT.

Mức giá mới 100 USD mỗi đêm sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2023 và kéo dài trong vòng bốn năm, chính phủ thông báo.

"Hành động này đến từ vai trò quan trọng của ngành du lịch trong việc tạo việc làm, kiếm thuận lợi ngoại tệ... và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tổng thể", chính phủ nói.

Suốt nhiều thế kỷ, Bhutan đã luôn lo lắng về tác động của du lịch đại trà và họ cấm leo núi để bảo tồn tính thiêng liêng của những đỉnh núi. Mức phí du lịch đã hạn chế số lượng du khách chỉ dành cho những người chi tiêu lớn, chiếm một phần nhỏ trong số lượng người đến thăm nước láng giềng Nepal.

Tuy nhiên, Bhutan hy vọng tăng đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế 3 tỷ USD của họ lên 20%, từ khoảng 5% như hiện tại.

Dorji Dhradhul, Giám đốc Cơ quan Du lịch, cho biết hành động giảm một nửa mức phí có thể tăng số lượng du khách đến trong giai đoạn cao điểm từ tháng 9 đến tháng 12, thời điểm diễn ra nhiều sự kiện tôn giáo và văn hóa tại quốc gia chủ yếu theo đạo Phật giáo này.

Trong tháng 6, chính phủ đã nới lỏng quy định về thời gian lưu trú và phí cho du khách nhưng số lượng du khách không tăng như mong đợi.

Dhradhul cho biết hơn 56,000 du khách đã đến thăm Bhutan kể từ tháng 1 nhưng khoảng 42,000 trong số đó là công dân Ấn Độ, chỉ phải trả một khoản phí 1,200 rupi Ấn Độ (14.5 USD) mỗi ngày.

Khoảng 50,000 người Bhutan làm việc trong ngành du lịch, tạo ra khoảng 84 triệu USD mỗi năm trong ba năm trước đại dịch dưới hình thức ngoại tệ.