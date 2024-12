Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu bắt Tổng thống Yoon

Quốc hội Hàn Quốc phiên họp ngày 10/12. Ảnh Yonhap

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 10/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu bắt giữ khẩn cấp 8 nhân vật chủ chốt, bao gồm Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật khẩn cấp hồi tuần trước.

Dự luật kêu gọi điều tra ông Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Park An-su và các quan chức khác có liên quan đến việc ban bố thiết quân luật đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ phiếu bầu 210-63 và 14 phiếu trắng.

Ngoài ra, các nhân vật khác bị yêu cầu bắt giữ bao gồm Đại tướng Park An So, Tổng Tham mưu trưởng Lục quân và từng là Chỉ huy trưởng thiết quân luật; Trung tướng Yeo In Hyung, lãnh đạo Phản gián; Trung tướng Lee Jin Woo, lãnh đạo Bộ tư lệnh Phòng thủ thủ đô; Trung tướng Kwak Jong Keun, lãnh đạo Bộ tư lệnh Đặc nhiệm lục quân.

Nghị quyết này trước đó đã được Ủy ban Hành chính và An ninh Quốc hội thông qua ngày 5-12 dưới sự chủ trì của các nghị sĩ đối lập. Tuy nhiên, phiên bản ban đầu không bao gồm Tổng thống Yoon.

Tại phiên họp toàn thể, đảng Dân chủ (DP) đối lập đã đệ trình bản sửa đổi, bổ sung tên Tổng thống Yoon vào danh sách yêu cầu bắt giữ.

Phát biểu trước quốc hội, Dân biểu Park Sung-joon của đảng Dân chủ giải thích rằng, ông Yoon đã bị đưa vào danh sách, cáo buộc ông đã cầm đầu một "tội ác nổi loạn" nhằm "lật đổ" Quốc hội.

Trong phiên họp, DP cũng báo cáo một động thái luận tội Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae và Cho Ji-ho, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Đảng DP có kế hoạch đưa các động thái luận tội ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể sắp tới vào thứ Bảy.

Theo luật, một động thái phải được đưa ra bỏ phiếu 24 giờ sau thủ tục báo cáo và trong vòng 72 giờ kể từ khi báo cáo.

Các nhà lập pháp của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền cũng đã bỏ phiếu vì trước đó đảng này đã quyết định không lựa chọn bỏ phiếu ủng hộ hay bác bỏ dự luật theo đường lối của đảng.

Hãng tin Yonhap đưa tin ngày 9/12 rằng, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã bị cấm xuất cảnh trong thời gian chờ điều tra về các cáo buộc phản quốc và các tội danh khác liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật hồi tuần trước.

Lệnh cấm được Bộ Tư pháp ban hành ngay sau khi Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao (CIO) thông báo đã đệ trình yêu cầu ra lệnh này. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol vẫn là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Đêm 3/12, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đột ngột ban hành thiết quân luật và nhanh chóng bị gỡ bỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong hyun từ chối phiên tòa xem xét lệnh bắt giữ ông

Ngày 10/12, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã từ chối tham dự phiên tòa xem xét lệnh bắt giữ ông về tội nổi loạn và các cáo buộc khác liên quan đến lệnh thiết quân luật bất thành, những người thân cận với ông cho biết.

Theo báo cáo, ông Kim đã đưa ra quyết định của mình cho bên công tố vào ngày 9/12 và cố vấn pháp lý của ông đã nộp các giấy tờ pháp lý cần thiết để bỏ qua quá trình này.

Không có sự hiện diện của Kim, một tòa án ở Seoul đã tổ chức phiên tòa luận tội để quyết định có nên ban hành lệnh truy tố ông Kim về vai trò của ông trong lệnh thiết quân luật ngắn hạn của Tổng thống Yoon hay không. Phiên điều trần kéo dài 20 phút.

Khi công bố quyết định không thao gia phiên điều trần, ông Kim đã đưa ra lời xin lỗi công khai thông qua cố vấn pháp lý của mình.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng và bất tiện lớn cho người dân. Mọi trách nhiệm về tình huống này hoàn toàn thuộc về tôi. Cấp dưới của tôi chỉ trung thành tuân theo mệnh lệnh và nhiệm vụ được giao. Tôi xin khoan hồng cho họ", ông Kim nói.

Ông Kim bị nghi ngờ đã thông đồng với Tổng thống Yoon để dàn dựng một cuộc nổi loạn khi ông Yoon tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp vào đêm 3/12, lệnh này đã bị Quốc hội bác bỏ và được dỡ bỏ vài giờ sau đó.

Theo báo cáo, ông Kim đã thừa nhận trong quá trình điều tra rằng ông đã đề xuất thiết quân luật với ông Yoon nhưng tuyên bố hành động của mình không phải là bất hợp pháp hay vi hiến.

Tòa án dự kiến sẽ đưa ra quyết định bắt giữ ông Kim vào cuối ngày 10/12 hoặc sáng ngày 11/12.

Tiếp tục cập nhật...