Quy định về tội danh đã khởi tố trong vụ bạo hành trẻ sơ sinh tại Mái ấm Hoa Hồng

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ sơ sinh ở Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM), các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt. Cho đến nay, Phòng LĐTB-XH quận 12 đã thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này.

Đồng thời, Phòng Nội vụ quận 12 sẽ tham mưu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan trong công tác quản lý nhà nước để xảy ra sai phạm tại Mái ấm Hoa Hồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bảo mẫu là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (46 tuổi, quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (47 tuổi, quê Sóc Trăng) về tội hành hạ người khác.

Hai bị can Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền bị khởi tố, bắt tạm giam về tội hành hạ người khác. Ảnh: CACC

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh về tình trạng ngược đãi trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng (L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM).

Đây là một mái ấm tình thương tư nhân nhận nuôi trẻ em mồ côi do bà Giáp Thị Sông Hương làm chủ, mở cửa từ 8 - 20 giờ hằng ngày, để nhà hảo tâm đến thăm trẻ em và đóng góp từ thiện. Nhưng khi đóng cửa, mái ấm này trở thành "địa ngục trần gian" đối với những đứa trẻ...

Theo các clip, bảo mẫu tại cơ sở đã có hành vi đánh đập dã man trẻ nhỏ. Thậm chí, bảo mẫu dùng một tay xách trẻ, ném lật úp lên nệm, đánh vào tay chân…

Chưa dừng lại, bảo mẫu còn ngồi lên người các trẻ sơ sinh, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp, có bé bị đánh đến chảy máu miệng.

Thế nào là hành hạ người khác?

Bình luận về tội danh đã khởi tố trong vụ việc, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội hành hạ người khác là tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của công dân, được quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự.

Hành hạ người khác là hành vi đối xử tàn ác đối với người lệ thuộc mình như đánh đập, chửi bới, xúc phạm, bỏ đói và những hành động bạo lực khác một cách có hệ thống được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hành vi đối xử này cho thấy sự bất bình đẳng, thiếu tình người, nhẫn tâm sẵn sàng xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác khiến cho nạn nhân cảm thấy sợ hãi, đau đớn, thậm chí có thể bị xâm phạm đến thân thể, đe dọa đến tính mạng.

Nếu hành vi ứng xử một lần hoặc một vài lần thiếu chuẩn mực thì không xử lý về tội danh này. Tuy nhiên, nếu hành vi đối xử tàn ác diễn ra nhiều lần, liên tục, cho thấy thái độ coi thường tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người lệ thuộc, đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Tội hành hạ người khác chỉ áp dụng đối với hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc diễn ra nhiều lần nhưng không chưa thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người thì mới xử lý về tội danh này.

Đáng lưu ý, theo luật sư Thơ, nạn nhân của tội hành hạ người khác là những người có quan hệ lệ thuộc với người có hành vi hành hạ nhưng không phải là quan hệ ông bà, cha mẹ, vợ chồng hay con cái mà là trong các quan hệ xã hội, tôn giáo, công việc…

Đặc biệt, tội hành hạ người khác có cấu thành tội phạm hình thức. Do đó mà hậu quả không phải là yếu tố quyết định đến việc định tội danh. Chỉ cần người phạm tội có các hành vi thỏa mãn cấu thành tội phạm như đã phân tích ở trên là đủ căn cứ khởi tố.

Về hình phạt, Điều 140 Bộ luật hình sư quy định, người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội thuộc một trong các trường hợp như đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên; Đối với 2 người trở lên sẽ bị phạt tù từ 1 đến 3 năm.

Vị luật sư cho biết thêm, trong vụ việc xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý triệt để theo quy định pháp luật.