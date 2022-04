Quyết đấu U23 Việt Nam, nữ tỷ phú Thái Lan làm điều khó tin

Bà Nualpham Lamsam (Madam Pang), nữ tỉ phú Thái Lan, Trưởng đoàn các đội tuyển nam Thái Lan tiếp tục có động thái quyết liệt nhằm truất ngôi vô địch bóng đá SEA Games của Việt Nam (VN).



Madam Pang vừa quyết định đổi lịch Thai-League 2021-2022 và các giải cúp nội địa để đội U23 Thái Lan có được thành phần tốt nhất sang VN dự SEA Games.

Cách đây hai ngày Madam Pang đã điều chuyển HLV Polking từ đội tuyển quốc gia sang kiêm nhiệm U23 Thái Lan sang VN dự SEA Games. Ảnh: B.P

Với quyền lực của mình, bà Pang muốn “dời non lấp bể” đều được tất. Bà không chỉ có quyền lực tối cao ở LĐBĐ Thái Lan (FAT) mà còn quyền lực cực lớn tại Công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan (Thai League Co). Madam Pang đã lệnh cho Thai-League Co thay đổi lịch đấu các giải nội địa để HLV Mano Polking có được thành phần tốt nhất của đội U23+3 sang VN.



Điều đáng nói hơn là lãnh đạo các CLB Thai-League vốn rất “cứng đầu” thường chiếu theo luật FIFA mà có nhả quân hay không, nhưng lần này “trát lệnh” của bà Pang đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của lãnh đạo các CLB Thái Lan, điều này có nghĩa họ ủng hộ mạnh mẽ bà Pang để U23 Thái Lan sang VN truất ngôi vô địch của chủ nhà SEA Games 31.

Theo lịch cũ, Thai-League kết thúc vào ngày 7/5, đúng vào ngày U23 Thái Lan ra quân ở SEA Games 31, nay theo lệnh của bà Pang phải nghỉ ngày 4/5 để đội U-23 kịp hội quân sang VN.

Bán kết League Cup dời sang ngày 25/5, so với lịch cũ diễn ra ngày 11/5, nghĩa là SEA Games 31 đã bế mạc hai ngày. Chung kết League Cup diễn ra ngày 29/5.

Bên cạnh đó Madam Pang còn yêu cầu các CLB hãy vì bóng đá Thái Lan nhả quân sớm cho tuyển trẻ này.

Cách đây hai ngày, bà Pang từng điều chuyển HLV Mano Polking từ đội tuyển quốc gia sang kiêm nhiệm đội U23+3 đá SEA Games 31 vì chê HLV Worawut Srimaka yếu bóng vía và thiếu bản lĩnh.