Quyết định lịch sử: Hạ viện Mỹ bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Mayorkas

Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas với số phiếu sát sao là 214 phiếu ủng hộ so với 213 phiếu phản đối, trong đó ba đảng viên Cộng hòa đứng về phía đảng Dân chủ.

Ông Mayorkas là bộ trưởng nội các đầu tiên của Mỹ phải đối mặt với việc luận tội trong gần 150 năm qua.

Mayorkas phải đối mặt với hai điều khoản luận tội do Ủy ban An ninh Nội địa đệ trình, lập luận rằng ông "cố ý và có hệ thống" từ chối thực thi luật nhập cư hiện hành và rằng ông đã vi phạm lòng tin của công chúng khi nói dối Quốc hội và nói rằng biên giới được an toàn.

Đây là lần thứ hai cuộc bỏ phiếu luận tội Mayorkas được tiến hành sau khi cuộc bỏ phiếu tương tự tuần trước thất bại. Đảng Cộng hòa đã tìm mọi cách để thúc đẩy bỏ phiếu lần này. Để củng cố số lượng của phe Cộng hòa, lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện Steve Scalise đã quay trở lại cuộc bỏ phiếu sau khi rời Washington để chăm sóc bệnh ung thư.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết Bộ trưởng Mayorkas đáng bị luận tội vì ông từ chối thực hiện công việc của mình.

"Ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức, Bộ trưởng Mayorkas đã cố tình và nhất quán từ chối tuân thủ luật nhập cư liên bang, gây ra thảm họa biên giới tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ", ông Johnson nói trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu luận tội hôm 13/2.

Johnson cáo buộc Mayorkas làm suy yếu lòng tin của công chúng "thông qua nhiều tuyên bố sai sự thật trước Quốc hội." Ông cũng cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa "đã cản trở sự giám sát hợp pháp của Bộ An ninh Nội địa và vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức của ông".

Các chuyên gia hiến pháp cho biết bằng chứng không đạt tới mức luận tội cao như vậy và ba đảng viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết này cùng với các đảng viên Đảng Dân chủ.

Khó có khả năng Mayorkas sẽ bị buộc tội tại Thượng viện do Đảng Dân chủ kiểm soát và các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện vẫn đang cân nhắc cách ứng phó với cuộc luận tội.

Bộ trưởng Mayorkas cho rằng chính Quốc hội phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng biên giới vì đã không cập nhật luật nhập cư trong thời điểm di cư toàn cầu.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang gặp phải một thách thức, một cuộc khủng hoảng ở biên giới" - Mayorkas nói trên NBC cuối tuần qua. "Và chắc chắn Quốc hội cần phải sửa nó".

Tổng thống Joe Biden gọi đó là "hành động đảng phái vi hiến trắng trợn nhằm vào một công chức danh dự để chơi những trò chơi chính trị vụn vặt".

Các cáo buộc chống lại Mayorkas tiếp theo sẽ được đưa lên Thượng viện để xét xử, nhưng cả thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều không tỏ ra quan tâm đến vấn đề này và nó có thể bị gác lại vô thời hạn cho một ủy ban.

Theo AP, các nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm luận tội Mayorkas về cách ông xử lý biên giới phía Nam đã tạo ra bầu không khí tuyệt vọng về mặt chính trị khi đảng Cộng hòa đấu tranh để thực hiện tốt các ưu tiên của họ.

Hạ viện ban đầu đã mở một cuộc điều tra luận tội Biden về các giao dịch kinh doanh của con trai ông, nhưng thay vào đó lại chuyển sự chú ý sang Mayorkas sau khi Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, một đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump, thúc đẩy cuộc tranh luận tiếp tục sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của hội đồng.

An ninh biên giới đã trở thành vấn đề hàng đầu trong chiến dịch tranh cử, với việc Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa cho đề cử tổng thống, khẳng định ông sẽ tiến hành "chiến dịch trục xuất nội địa lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ" nếu ông được bầu lại vào Nhà Trắng.

Ba đại diện của Đảng Cộng hòa đã đứng về phía đảng Dân chủ ủng hộ không luận tội Mayorkastrong cuộc bỏ phiếu tuần trước và vẫn giữ quan điểm này trong cuộc bỏ phiếu ngày 13/2, gồm Ken Buck của Colorado, Mike Gallagher của Wisconsin và Tom McClintock của California.

Một số học giả bảo thủ hàng đầu cùng với các cựu Bộ trưởng Nội vụ của cả chính quyền Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã bác bỏ cuộc luận tội Mayorkas là không chính đáng hoặc lãng phí thời gian.

Mayorkas không phải là quan chức duy nhất của chính quyền Biden mà Đảng Cộng hòa tại Hạ viện muốn luận tội. Họ đã đệ trình luật luận tội một danh sách dài bao gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Giám đốc FBI Christopher Wray và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Chưa bao giờ có một bộ trưởng Nội các đương nhiệm bị luận tội, và gần 150 năm trước, Hạ viện đã bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng chiến tranh của Tổng thống Ulysses S. Grant, William Belknap, về kế hoạch lại quả trong các hợp đồng của chính phủ. Ông đã từ chức trước cuộc bỏ phiếu.