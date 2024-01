Ra mắt TT dịch vụ đẹp như tác phẩm nghệ thuật khổng lồ tại Flamingo Golden Hill Hà Nam

Với tầm nhìn tiên phong khai phá những vùng đất mới, Chủ đầu tư Flamingo Holdings sớm nhìn ra vẻ đẹp và sức hút của miền đất Ba Sao nên đã quyết định triển khai "Thành phố của Vịnh Hạ Long trên cạn" Flamingo Golden Hill.

Trong đó công trình trọng điểm là Tòa nhà Trung Tâm dịch vụ Golden Hill Center, công trình sở hữu loạt dịch vụ, tiện ích đa dạng, phù hợp với mọi khách hàng như: bể bơi, quán bar, nhà hàng, quán cafe, sảnh đón tiếp On the Go và các quầy hàng lưu niệm.



Sắc màu rực rỡ của Trung tâm dịch vụ Golden Hill Center, toạ lạc tại trung tâm thành phố Flamingo Golden Hill.

Với vai trò đặc biệt là sản phẩm tiên phong ra mắt trong dự án mới nhất của Tập đoàn Flamingo, Golden Hill Center hứa hẹn mang đến nhiều tiện ích dịch vụ và những điểm nhấn mới mẻ về kiến trúc, mỹ quan nhất quán với những giá trị cốt lõi của tập đoàn.

Một góc tổ hợp dịch vụ.

Lần đầu tiên, trường phái kiến trúc độc đáo Flamingo Art Color Design được triển khai trên trên khuôn viên lớn của toàn bộ các con đường bao quanh tòa nhà.

Sự kiện ra mắt trung tâm dịch vụ Golden Hill Center đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đầu tư của Flamingo Holdings, sau thành công của các dự án tại Cát Bà (Hải Phòng), Đại Lải (Vĩnh Phúc), bên cạnh đó, dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến (Thanh Hoá) cũng sẽ đi vào hoạt động tháng 4/2024.

Đại diện chính quyền địa phương cùng đại diện chủ đầu tư Flamingo cắt băng ra mắt công trình - Ảnh: Flamingo Holdings

Ông Trần Duy Quang, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý khách sạn Flamingo chia sẻ: "Golden Hill Center là toà dịch vụ mới nhất trong hệ thống sản phẩm do Công ty Cổ phần Quản lý khách sạn Flamingo triển khai vận hành".

Theo ông Quang, với Golden Hill Center, chúng tôi kỳ vọng mang đến cho khách hàng thêm một điểm đến chất lượng để trải nghiệm các dịch vụ chuẩn 5 sao từ ẩm thực hòa quyện tinh tuý Á- Âu, trị liệu thư giãn thân tâm tới những hoạt động giải trí sôi nổi.

Ngoài ra, sự hoàn thành công trình này còn đánh dấu cột mốc đưa toàn bộ dự án Flamingo Golden Hill Hà Nam gần hơn đến ngày ra mắt. Đây sẽ là dự án trọng điểm tiếp theo trong chuỗi dự án được tập đoàn Flamingo cho ra mắt trong năm 2024.

Đại diện chủ đầu tư Flamingo phát biểu tại lễ ra mắt Golden Hill Center - Ảnh: Flamingo Holdings.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng cho biết: "Đồng hành cùng với sự phát triển của huyện Kim Bảng, Tập đoàn Flamingo đã được UBND tỉnh Hà Nam trao Quyết định đầu tư dự án tại thị trấn Ba Sao".

Dự này với chức năng là khu đô thị dịch vụ được phát triển theo mô hình điểm đón tiếp, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, văn hóa với các hạng mục đi cùng tổ hợp khách sạn cao cấp có kiến trúc độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc; kiến trúc cảnh quan giao thoa giữa truyền thống và hiện đại của dự án sẽ mang đến cho huyện Kim Bảng nói riêng cũng như tỉnh Hà Nam một diện mạo mới.

Hoàn thành vào đúng dịp Tết Nguyên Đán đang đến cận kề, trung tâm dịch vụ Golden Hill Center kỳ vọng sẽ đón tiếp một lượng lớn du khách tham quan tại tổ hợp du lịch tâm linh Tam Chúc và hứa hẹn trở thành một điểm đến trải nghiệm văn hoá không thể bỏ qua tại miền Bắc.

Flamingo Golden Hill cách Phủ Lý chừng 10km về phía Tây thành phố. Chỉ cần 10 phút trung chuyển từ cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, du khách có thể tự do đắm chìm giữa thành phố thiên đường hoa giữa rừng được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn" hiếm thấy tại Hà Nam.

Mục tiêu của chủ đầu tư Flamingo không dừng lại ở việc giữ chân du khách bằng những kỳ nghỉ, mà là mong muốn tạo nên một thành phố điểm đến mới, nơi việc trải nghiệm hay sỡ hữu sản phẩm trở thành niềm tự hào, là ước mơ, là thước đo giá trị và chất lượng cuộc sống cho khách hàng.

Đó cũng là lý do các sản phẩm, dịch vụ tại Flamingo Golden Hill luôn hướng đến việc thỏa mãn lý tưởng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, tái tạo năng lượng sống của con người.