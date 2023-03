Rầm rộ tuyển quân, CLB Hòa Bình nuôi mộng "xưng bá" Hạng Nhất

Do Cần Thơ rồi mới đây là Sài Gòn FC thông báo xin rút khỏi giải Hạng Nhất Quốc gia 2023 vì thiếu kinh phí hoạt động, giải đấu hạng 2 của bóng đá Việt Nam giờ đây chỉ còn 10 đại diện, gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Hòa Bình, Huế, Long An, PVF Công An Nhân Dân, Phù Đổng, Phú Thọ và Quảng Nam.

Trong số 10 cái tên kể trên, Hòa Bình chính là CLB có những sự chuẩn bị tích cực nhất. Kể từ đầu năm tới nay, đội bóng do HLV Lê Quốc Vượng dẫn dắt đã mang về nhiều gương mặt mới và đa phần đều từng có kinh nghiệm thi đấu ở V.League, thậm chí có người còn là thành viên ĐTQG lẫn U23 Việt Nam.

CLB Hòa Bình (áo xanh) đang có sự chuẩn bị tích cực cho mùa giải mới. Ảnh: Next Media.

Cụ thể, hôm 25/2 vừa qua, CLB Hòa Bình thông báo đã ký hợp đồng với Vũ Tuyên Quang - thủ môn từng có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại V.League và từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐT Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 hồi năm 2022.

Vũ Tuyên Quang sinh năm 1995, chiều cao 1m83 và có dáng người mảnh mai. Anh là sản phẩm của lò đào tạo trẻ CLB Hà Nội, cùng lứa với Phí Minh Long. So với người đồng đội từng được gọi lên U19, U23 và ĐT Việt Nam, Vũ Tuyên Quang lép vế và không trụ lại được đội bóng Thủ đô.



Năm 2019, sau một thời gian thi đấu cho Nam Định, Đắk Lắk theo dạng cho mượn, Vũ Tuyên Quang chính thức chuyển tới CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên, anh cũng không chiếm được suất bắt chính tại V.League, chỉ ra sân một lần duy nhất trong màu áo đội bóng xứ Thanh.

Cơ hội chỉ đến với Vũ Tuyên Quang khi anh gia nhập Topenland Bình Định vào năm 2020, tái ngộ thầy cũ Nguyễn Đức Thắng. Ban đầu, thủ môn sinh năm 1995 chỉ đóng vai trò dự bị cho đàn anh Trần Đình Minh Hoàng. Tuy nhiên, Vũ Tuyên Quang đã được trao suất bắt chính khi đồng đội dính chấn thương.

Hòa Bình FC đặt mục tiêu lên chơi tại V.League. Ảnh: Next Media.

Ở V.League 2021, Vũ Tuyên Quang bắt chính 4 trận, không giữ sạch lưới lần nào. Tuy nhiên, trong mỗi trận đấu đó, thủ môn này không nhận nhiều hơn 1 bàn thua. Đến V.League 2022, Vũ Tuyên Quang trở thành lựa chọn số một ở vị trí thủ môn của CLB Topenland Bình Định.

Vũ Tuyên Quang đã có cơ hội thể hiện khả năng trước sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo trong trận đấu Topenland Bình Định gặp SLNA trên sân Vinh ở vòng 2 V.League 2022. Anh đã chơi khá tốt và rồi được nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập lên ĐT Việt Nam. Dù chưa có cơ hội bắt chính cho ĐTQG, nhưng rõ ràng việc có tên trong danh sách "Rồng vàng" tham dự vòng loại World Cup 2022 cũng là lời khẳng định cho tài năng thủ thành 27 tuổi này.



Ở giai đoạn lượt về V.League 2022, Topenland Bình Định bỏ ra số tiền rất lớn chiêu mộ Đặng Văn Lâm từ Cerezo Osaka. Ngay lập tức, Vũ Tuyên Quang bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Trong mấy tháng qua, Đặng Văn Lâm chơi quá ổn định và điều đó khiến thủ thành người Hà Nội phải mài đũng quần trên ghế dự bị. Quá thất vọng, anh đã quyết định rời đất Võ theo dạng hết hợp đồng.

Gia nhập Hòa Bình FC của HLV Lê Quốc Vượng, gần như chắc chắn, Vũ Tuyên Quang sẽ là lựa chọn số 1 trong khung gỗ nhờ kinh nghiệm dày dạn cùng mác tuyển thủ Việt Nam.

Thủ môn Vũ Tuyên Quang rời Bình Định để gia nhập Hòa Bình FC. Ảnh: Như Đặng.

Trước Vũ Tuyên Quang, CLB Hòa Bình cũng chiêu mộ một gương mặt khác rất đáng chú ý là tiền vệ Trần Gia Huy - người từng được ví như "siêu nhân tại HAGL". Cuối năm ngoái, bầu Đức cho phép một loạt tài năng của khóa 3 và khóa 4 Học viện HAGL JMG ra đi tìm kiếm thử thách mới, Trần Gia Huy đã quyết định chia tay Hàm Rồng. Tiền vệ sinh năm 2003 này đã chọn CLB Thanh Hóa để thử việc nhằm tìm kiếm cơ hội ký hợp đồng chuyên nghiệp.



Tuy vậy, quá trình thử việc của Trần Gia Huy đã diễn ra không suôn sẻ. Tiền vệ này không nhận được sự đánh giá cao từ HLV Velizar Popov, quá đó không được đội bóng xứ Thanh ký hợp đồng chuyên nghiệp. Chia tay đội bóng quê hương, Trần Gia Huy đành tìm kiếm cơ hội ở CLB Hòa Bình - tân binh của giải Hạng Nhất Quốc gia. Rất nhanh chóng, anh đã được HLV Lê Quốc Vượng điền tên vào danh sách thi đấu.

Ngoài ra, mới đây sân Hòa Bình cũng đón chào Bùi Ngọc Long - tiền vệ mùa trước khoác áo CLB Azul Claro Numazu tại J.League 3 (Nhật Bản) theo dạng cho mượn từ Sài Gòn FC. Ngay khi có mặt ở Hòa Bình, cầu thủ 21 tuổi này đã cùng 4 gương mặt khác của đại diện miền Tây Bắc gồm Nguyễn Duy Dũng, Trần Văn Thắng, Nguyễn Nam Trường và Nguyễn Anh Tú - tân binh đến từ Hà Nội FC, được HLV Troussier triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam...

Không chỉ rầm rộ tuyển quân, những ngày qua CLB Hòa Bình tích cực tham gia nhiều trận giao hữu và thu về kết quả lạc quan. Cụ thể, họ hòa U20 Việt Nam 3-3, thắng CLB Phú Thọ 5-2 và mới đây hòa CLB PVF - CAND với tỷ số 0-0.

Rõ ràng, với sự chuẩn bị nghiêm túc cả về lực lượng lẫn chuyên môn, CLB Hòa Bình hứa hẹn sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải Hạng Nhất Quốc gia 2023, đồng nghĩa với tấm vé lên chơi V.League.