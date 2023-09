Rời Long An, HLV Nguyễn Anh Đức có bến đỗ bất ngờ

Sau khi chia tay Bình Dương, Nguyễn Anh Đức đã đến đầu quân cho Long An chơi ở hạng Nhất từ tháng 2/2021. Ở mùa giải này (bị hủy do Covid-19), cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam ghi 5 bàn thắng cho đội bóng miền Tây. Trong mùa giải 2022, Nguyễn Anh Đức được đăng ký với tư cách cầu thủ và HLV phó.

HLV Nguyễn Anh Đức rời Long An.

Chuẩn bị cho hạng Nhất mùa 2023, Nguyễn Anh Đức được giao trọng trách dẫn dắt Long An. Dưới trướng của cựu tiền đạo ĐT Việt Nam, Long An đã chơi khá ổn định để kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3. Đây cũng là tấm HCĐ đầu tiên sau 8 năm rớt xuống hạng Nhất của Long An.

Kết thúc mùa giải 2023, hai bên bất ngờ chấm dứt hợp đồng. Theo chia sẻ từ Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm, mục tiêu của Long An trong mùa giải 2023/2024 chỉ là trụ hạng, chưa tính đến chuyện quay trở lại V.League do tài chính khó khăn. Chính điều này khiến HLV Nguyễn Anh Đức cảm thấy thất vọng nên quyết định rời đi. Chia tay cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam, ghế HLV trưởng của Long An sẽ được trao lại cho HLV Ngô Quang Sang.

HLV Nguyễn Anh Đức đạt thoả thuận dẫn dắt CLB Bình Phước

Rời Long An, HLV Nguyễn Anh Đức nhanh chóng nhận được lời mời từ CLB Bình Phước và mới đây đã đạt được những thoả thuận cá nhân. Bình Phước là đội xếp thứ 10/10 ở Hạng Nhất Quốc gia mùa giải trước. Tuy nhiên ở loạt trận play-off, Bình Phước đã rất may mắn để đánh bại được Đắk Lắk, qua đó giành quyền ở lại với giải đấu.

HLV Nguyễn Anh Đức đạt thoả thuận dẫn dắt CLB Bình Phước.

Ngoài mời HLV Nguyễn Anh Đức về làm "thuyền trưởng" mới của đội bóng, Bình Phước cũng gây bất ngờ khi đặt mục tiêu rất cao là cán đích ở trong top 3 của mùa giải 2023/2024. Chính vì thế, Sở Văn hóa – Thể thao - Du lịch Bình Phước đã có văn bản gửi đến các doanh nghiệp kêu gọi tài trợ cho CLB Bình Phước theo chủ trương xã hội hóa của UBND tỉnh Bình Phước.

CLB Bình Phước muốn được doanh nghiệp tài trợ tối thiểu 50 tỷ đồng/năm, cam kết tài trợ trong ít nhất 5 năm và đã từng có kinh nghiệm tài trợ ít nhất 1 đơn vị thể thao chuyên nghiệp. Nếu đề án này thành công, CLB Bình Phước chắc chắn sẽ lột xác và rất đáng xem trong mùa giải mới.

Vừa qua, Anh Đức đã cùng với 11 HLV khác, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Vũ Như Thành, Chu Đình Nghiêm, Văn Thị Thanh hoàn thành khóa đào tạo AFC Pro. Sau 2 năm học tập, các HLV đã hoàn tất khóa học để lấy được chứng chỉ HLV cấp cao nhất của LĐBĐ châu Á (AFC) cấp.