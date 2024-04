Làng 'ma' 300 tuổi bị chìm bất ngờ nổi lên do hạn hán nguy hiểm ở Philippines

Làng 'ma' 300 tuổi tưởng chừng đã bị một con đập nhấn chìm bất ngờ nổi lên do hạn hán nguy hiểm ở Philippines. Ảnh Hindustantimes.

Các phần của ngôi làng, bao gồm một nhà thờ và các bia mộ đã nổi lên từ vùng nước cạn vì hạn hán của đập Pantabangan ở tỉnh Nueva Ecija.

Mực nước của con đập đã giảm gần 50 mét so với mức bình thường và đây là lần thứ 6 ngôi làng nổi lên kể từ khi xây dựng con đập. Nhưng đây là lần nổi lên lâu nhất của ngôi làng này, theo AFP.

Một nửa số tỉnh của Philippines, bao gồm tỉnh Nueva Ecija đang trải qua tình trạng hạn hán nghiêm trọng.



Sóng nhiệt đang gây căng thẳng cho nguồn cung cấp điện ở Luzon, hòn đảo chính của Philippines, đóng góp 3/4 sản lượng kinh tế của nước này. Theo nhà điều hành lưới điện của Philippines, 13 nhà máy điện đã ngừng hoạt động, nguồn dự trữ đang giảm dần.

Do dự báo chỉ số nhiệt độ cao kỷ lục, Bộ giáo dục Philippines đã chỉ đạo các trường công chuyển sang học trực tuyến. Quyết định này nhằm giải quyết mối lo ngại về việc các lớp học đông đúc không được trang bị điều hòa không khí.

Vì sao Philippines hứng chịu hạn hán nghiêm trọng?

Tháng 3, tháng 4 và tháng 5 thường là những thời điểm nóng nhất và khô nhất ở quốc đảo này, nhưng El Niño - một hiện tượng khí hậu cực đoan đã khiến tình hình trở nên trầm trọng hơn trong năm nay.

El Niño, một hiện tượng khí hậu đặc trưng bởi nhiệt độ bề mặt nước biển ấm hơn mức trung bình ở trung và đông Thái Bình Dương, đã khiến lượng mưa ở Philippines thấp dưới mức trung bình.

Cơ quan thời tiết Philippines hôm thứ Hai 29/4 đưa ra dự báo cho thấy nhiệt độ ở khu vực thủ đô nước này có thể tăng lên 37 độ C trong ba ngày tới.

Ngoài ra, cơ quan này còn cảnh báo về chỉ số nhiệt cao có thể đạt mức nguy hiểm tiềm tàng là 45 độ C do sự kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm, có thể gây ra đột quỵ do sốc nhiệt nếu ở ngoài trời quá lâu.