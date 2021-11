Rùng rợn thảm kịch diễn ra trong 3 phút đoạt mạng gần 30.000 người

Theo các tài liệu, khi núi lửa Pelée "thức giấc", đám mây khí nóng khổng lồ với nhiệt độ lên đến 1.500 độ C thoát ra môi trường với tốc độ 45 mét/giây. Chỉ sau 3 phút, thành phố Saint Pierre gần ngọn núi lửa Pelée chịu tác động từ sức nóng khủng khiếp của dung nham nóng chảy và đám mây khí nóng.

Thảm họa núi lửa Pelée gần như xóa sổ toàn bộ thành phố Saint Pierre. Ảnh: Pinterest

Do sự việc diễn ra quá nhanh nên người dân không kịp sơ tán đến nơi an toàn. Ước tính, chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, gần 30.000 người ở thành phố Saint Pierre thiệt mạng ngay lập tức. 15 tàu thuyền ở bến cảng bị lật úp do tác động của thảm họa núi lửa Pelée "thức giấc".

Sau khi thảm kịch kinh hoàng này xảy ra, người ta bàng hoàng phát hiện chỉ có duy nhất 1 người may mắn sống sót. Đó là tử tù tên Auguste Ciparis. Tù nhân Auguste sống sót thần kỳ xuất phát từ việc bị giam ở ngục tối trong lòng đất. Những bức tường dày của hầm ngục trong lòng đất đã ngăn sức nóng của vụ phun trào núi lửa. Nhờ vậy, tử tù này thoát chết.

Trong suốt 4 ngày sau khi núi lửa Pelée phun trào, Auguste không có thức ăn và duy trì sự sống nhờ nước. Về sau, Auguste được lực lượng cứu hộ tìm thấy, đưa lên mặt đất và hoãn án treo cổ. Cuối cùng, gã được hưởng án treo và được thả tự do. Gã làm việc tại rạp xiếc Barnum & Bailey Circus.

Thảm họa núi lửa Pelée gần như xóa sổ toàn bộ thành phố Saint Pierre khiến sự kiện này trở thành một trong những thảm kịch tồi tệ nhất thế giới trong thế kỷ 20.