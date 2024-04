Sa Pa sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Các hoạt động "Lễ hội mùa hè" sẽ diễn ra đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Nguồn: Truyền hình Sa Pa.

Sôi động các hoạt động dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ở Sa Pa

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1//5 năm nay kéo dài 5 ngày trùng với dịp khai mạc lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2024, thị xã Sa Pa sẽ tổ chức 4 hoạt động chính cho du khách thập phương và người dân tham gia trải nghiệm cùng người thân, gia đình bao gồm: Khai mạc lễ hội mùa hè Sa Pa diễn ra vào 20 giờ ngày (27/4) tại Sân Quần thị xã Sa Pa; Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế diễn ra từ 13 giờ 30 phút chiều ngày 27/4, tại Khu nghỉ dưỡng Lady Hill, với sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ trong nước và quốc tế; lễ hội ẩm thực Mường Hoa - Sa Pa bắt đầu từ ngày 27/4 đến hết 30/4/2024 tại đường Bốn Mùa và đường Thổ Cẩm, Làng ẩm thực Quốc tế, Công viên Văn hóa Mường Hoa Sa Pa (phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa); đặc biệt là chương trình khai mạc Lễ hội hoa hồng Fansipan, chương trình Lễ hội đường phố "Sa Pa - Xứ sở của tình yêu và ra mắt sản phẩm du lịch "Chợ tình Sa Pa".

Những bông hoa hồng cổ Sa Pa đang đua nhau khoe sắc. Ảnh: Quyền Anh Tuấn.

Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, cho biết: Đến thời điểm này, tất cả các nhóm khách sạn trên địa bàn thị xã Sa Pa cũng như các nhà lưu trú, Homestay đã đạt khoảng 80% trở lên. Giá dịch vụ các khách sạn, homestay, nhà hàng vẫn thực hiện niêm yết giá đúng theo quy định.

Phương án bảo đảm an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày, dự kiến sẽ có đông đảo hàng nghìn du khách và phương tiện lưu thông, Công an thị xã Sa Pa đã xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ.

Theo đó, Công an thị xã Sa Pa đã phê duyệt phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo tham mưu, chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng Công an thị xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống ùn tắc giao thông, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Sa Pa thông suốt, thuận tiện, phục vụ tốt nhu cầu đi lại cho nhân dân và du khách.

Đông đảo du khách thập phương sẽ đổ về khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai) kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Quyền Anh Tuấn.

100% lực lượng đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thị xã Sa Pa, lực lượng Công an thị xã tăng cường và Đoàn viên thanh niên thị xã Sa Pa cùng tham gia phân luồng. Thời gian từ 6 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút hằng ngày, từ ngày 27/4 – 1/5.

Triển khai hiệu quả các giải pháp an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Căn cứ vào tình hình địa bàn và các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, thành lập 13 chốt trọng điểm và 1 tổ tuần tra cơ động giải quyết ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và làm nhiệm vụ khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo. Công an thị xã Sa Pa huy động tối đa phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được cấp phát cho các tổ, chốt để phục vụ công tác.