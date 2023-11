Mới đây, VFF cũng đã họp triển khai đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu sắp diễn ra. Theo đó, trong các ngày diễn ra trận đấu, các bộ phận liên quan sẽ cùng phối hợp để hướng dẫn các lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự; kiểm tra, nghiêm cấm bán hàng trong khuôn viên không trong quy định của BTC. Dự kiến, BTC sẽ mở 6 cổng tại SVĐ Mỹ Đình để phục vụ khán giả tới sân theo dõi trận đấu và cổ vũ cho ĐT Việt Nam.