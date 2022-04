Sản xuất và buôn bán ống nhựa giả nhãn hiệu, 4 đối tượng bị khởi tố

Ngày 4/4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả".



Số ống nhựa giả nhãn hiệu bị cơ quan công an phát hiện. Ảnh: A.X

Các bị can bị khởi tố gồm: Lý Vỹ Nguyên (24 tuổi), Lý Thiện Nhân (36 tuổi), Phạm Quốc Nhật (38 tuổi), Lê Thị Anh Thi (38 tuổi). Ngoài ra, ba bị can Nguyên, Nhân và Nhật bị cơ quan công an bắt tạm giam.

Theo Cơ quan CSĐT, ngày 22/3, Đội 7 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện Phạm Quốc Nhật (ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) cho hai người bốc xếp ống nhựa nhãn hiệu Bình Minh trên xe tải vào một căn nhà ở xã Vĩnh Lộc B.

Thấy có biểu hiện nghi vấn, Đội 7 tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe chứa 1.870 ống nhựa nhãn hiệu "BM nhựa Bình Minh" không có hóa đơn chứng từ. Tổ công tác lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ xe cùng 1.870 ống nhựa.

Sau đó, lực lượng chức năng làm việc với phía công ty Cổ phần Nhựa Bình Binh. Đơn vị này xác nhận, toàn bộ ống nhựa này trên đều giả nhãn hiệu công ty. Giá trị tương đương 208 triệu đồng so với hàng thật.

Máy móc thiết bị sử dụng cho việc làm ống nhựa giả. Ảnh: A.X





Khám xét nhà đối tượng Phạm Quốc Nhật tại xã Vĩnh Lộc B, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4.245 ống nhựa mang nhãn hiệu "Nhựa Bình Minh".

Phía công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh tiếp tục xác nhận, số hàng này giả nhãn hiệu sản phẩm thật của công ty, trị giá tương đương số lượng hàng thật khoảng 312 triệu đồng.

Qua làm việc, Nhật khai nhận mua số hàng trên từ Lý Vỹ Nguyên - Phó giám đốc Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Khám xét tại Công ty TNHH Lý Hứa Kỳ, Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ 6.144 ống nhựa thành phẩm giả nhãn hiệu Bình Minh cùng máy móc thiết bị dùng để sản xuất các ống nhựa giả và các tài liệu liên quan.