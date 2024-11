Tin tối (26/11): Sáng tỏ khả năng Jason Quang Vinh dự ASEAN Cup 2024

Sáng tỏ khả năng Jason Quang Vinh Pendant dự ASEAN Cup 2024

Một quan chức CLB CAHN tiết lộ với nhà báo Minh Hải rằng, hậu vệ Jason Quang Vinh Pendant sẽ không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024. Nguyên nhân do toàn bộ hồ sơ xin nhập tịch của cầu thủ 27 tuổi vẫn chưa hoàn tất để gửi lên cơ quan chức năng.

Jason Quang Vinh Pendant không thể cùng ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2024. Ảnh: CLB CAHN.

Điều đó có nghĩa, Jason Quang Vinh Pendant chỉ có thể khoác áo ĐT Việt Nam kể từ năm 2025. Chắc chắn, thông tin này sẽ khiến các fan hâm mộ ĐT Việt Nam thất vọng.

Tại ASEAN Cup 2024, ĐT Việt Nam thiếu vắng những hậu vệ cánh trái đẳng cấp như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy. Việc Jason Quang Vinh Pendant không thể dự giải đấu sẽ khiến HLV Kim Sang-sik mất đi một sự lựa chọn chất lượng.

Thái Lan công bố danh sách dự ASEAN Cup 2024

HLV Masatada Ishii vừa công bố danh sách 26 cầu thủ ĐT Thái Lan chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. "Voi chiến" không có được sự phục vụ của Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen và Supachai Jaided.

Danh sách ĐT Thái Lan:

Thủ môn: Korakot Pipatnadda, Kampol Pathomarkhakul, Patiwat Khammai

Hậu vệ: Nicholas Mickelson, Supanan Burirat, Kritsada Nontarat, Phansa Hemviboon, Chalermsak Akhi, Jonathan Khemdee, Sringkarn Promsupa, Thitathorn Aksornsri, Aphisit Sorata, James Burresford.

Tiền vệ: Peeradon Chamratsamee, William Wederjoe, Weerathep Pomphan, Akarapong Phumwiset, Worachit Kanitsribumphen, Ben Davis, Seksan Ratri, Anan Yodsangwan, Ekanit Panya, Supachai Sarachat.

Tiền đạo: Patrick Gustafson, Teerasak Poeiphimai, Suphanat Mueanta.

PSG sắp xây SVĐ mới

Hình ảnh thiết kế SVĐ mới của PSG. Ảnh: The Sun.

Do cảm thấy sân Công viên các Hoàng tử đang tụt hậu so với nhiều SVĐ lớn khác ở châu Âu nên Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đang cân nhắc các địa điểm để xây sân đấu mới cho Paris Saint-Germain. Theo tờ The Sun, SVĐ mới của PSG có sức chứa 60.000 chỗ ngồi.

Real nhảy vào cuộc đua giành Zubimendi

Real Madrid vừa nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Martin Zubimendi bên phía Real Sociedad cùng với Man City và Arsenal. Ngôi sao 25 tuổi đang được đánh giá là một trong những cầu thủ đánh chặn xuất sắc nhất La Liga hiện nay.

Việt Anh tậu xe hơi gần 6 tỷ đồng

Chiếc Porsche Cayenne Coupe mà Việt Anh vừa tậu. Ảnh: TikTok nhân vật.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh của CLB CAHN và ĐT Việt Nam vừa dốc hầu bao 5,8 tỷ đồng để tậu chiếc xe hơi hạng sang Porsche Cayenne Coupe. Trước Việt Anh, một số tuyển thủ Việt Nam khác như Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh cũng tậu xe Porsche.