Sao nhập tịch của Singapore tại ASEAN Cup 2024: Từng khoác áo U18 Nhật Bản

Đôi điều cần biết về Kyoga Nakamura - ngôi sao nhập tịch của ĐT Singapore tại ASEAN Cup 2024

Ở ASEAN Cup 2024, Singapore năm tại bảng A cùng với Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Đông Timor. Ngày 11/12, thầy trò HLV Tsutomu Ogura sẽ thi đấu trận ra quân với Campuchia. Do bị đánh giá thấp hơn so với Thái Lan và Malaysia nên "The Lions" buộc phải giành trọn 3 điểm để nhen nhóm hy vọng giành vé vào bán kết.

Do 3 anh em là con trai cựu danh thủ Fandi Ahmad gồm Ifan Fandi (Port FC), Ikhsan Fandi và Ilhan Fani (Pathum United) cùng với Jacob Mahler (Muangthong United) không được các CLB chủ quản ở Thái Lan "nhả người" nên tiền vệ nhập tịch Kyoga Nakamura được xem là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng đảo quốc sư tử.

Nakamura có lần đầu tiên tham dự ASEAN Cup. Ảnh: Instagram nhân vật.

Vị trí sở trường của Kyoga Nakamura là tiền vệ trung tâm, nhưng khi cần, anh có thể chơi tốt trong vai trò cầu thủ chạy cánh. Ngôi sao 28 tuổi hiện đang khoác áo CLB Tampines Rovers ở Singapore. Trong quá khứ, Nakamura từng là thành viên của đội tuyển U17 và U18 Nhật Bản.

Nakamura chuyển sang chơi bóng ở Singapore từ tháng 1/2019. Sau khi có quốc tịch Singapore, tiền vệ cao 1m65 đã được HLV Tsutomu Ogura triệu tập và có trận ra mắt ở trận thắng 3-2 trước Myanmar vào ngày 15/11 vừa qua.

Chia sẻ về quyết định chia tay CLB YSCC Yokohama để chuyển sang đầu quân cho Albinex Niigata (Singapore) hồi đầu năm 2019, Nakamura chia sẻ: "Ở YSCC Yokohama, tôi thường xuyên được ra sân thi đấu, nhưng sau đó, CLB thay đổi HLV. Điều đó khiến tôi có ít cơ hội hơn.

Khi đó, tôi 23 tuổi. Đó là thời điểm mà nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng nếu không thực hiện một số thay đổi đối với môi trường thi đấu thì sự nghiệp cầu thủ bóng đá của tôi sẽ bị ảnh hưởng, sẽ kết thúc.

Nakamura có chiều cao chỉ 1m65. Ảnh: Instagram nhân vật.

Đúng lúc đang gặp khó khăn, tôi đã nhận được lời đề nghị từ CLB Albirex Niigata. Ngay lập tức, tôi đã quyết định thử sức tại Singapore. Ngoài việc có cơ hội đá chính nhiều hơn, tôi còn có thể cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh của mình".

Ngoài ra, Nakamura cũng hé lộ nguyên nhân khiến anh quyết định khoác áo ĐT Singapore: "Khi còn học lớp 6, tôi từng có ước mơ khoác áo ĐT Nhật Bản dự World Cup, nhưng sau khi nhận thấy mình không thể làm được điều đó, tôi đã quyết định chấp nhận thử thách mới bằng việc thi đấu cho ĐT Singapore.

Khi mới đến Singapore, tôi thực sự lo lắng vì phải xa gia đình. Thế nhưng, rất may là con gái tôi thực sự thích Singapore".