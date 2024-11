Sao phim "Sex and the City" ngoài 50 tuổi vẫn trẻ đẹp tiết lộ bữa sáng rất đặc biệt Sao phim "Sex and the City" ngoài 50 tuổi vẫn trẻ đẹp tiết lộ bữa sáng rất đặc biệt

Một trong những bí quyết giúp Heidi, sao phim "Sex and the City", trẻ đẹp và tràn đầy năng lượng chính là bữa sáng của cô.

Sao phim "Sex and the City" duy trì món ăn sáng đặc biệt Heidi Klum là vai khách mời trong bộ phim đình đám Sex and the City. Trong phim này, Heidi xuất hiện tại một show diễn thời trang mà nhân vật chính Carrie Bradshaw tham gia, khiến khán giả vô cùng thích thú. Dù đã bước sang tuổi ngoài 50, Heidi vẫn giữ được vóc dáng và vẻ đẹp trẻ trung như 25 tuổi. Cô từng chia sẻ với truyền thông: "Trong thâm tâm, tôi cảm thấy như mình mới 25 tuổi. Chồng tôi 33 tuổi và tôi biết mình có nhiều năng lượng hơn anh ấy." Với chiều cao gần 1m8, Heidi luôn tuân thủ chế độ ăn uống và luyện tập nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng và sức khỏe. Cô không chỉ ăn uống lành mạnh khi tham gia các dự án, mà ngay cả trong những ngày nghỉ ngơi, cô vẫn tuân theo thói quen ăn uống khoa học. Một trong những bí quyết giúp Heidi trẻ đẹp và tràn đầy năng lượng chính là bữa sáng của cô. Heidi luôn chọn sữa chua Hy Lạp làm món chính trong bữa sáng của mình. Đây cũng là món ăn được nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên dùng vào bữa ăn đầu tiên trong ngày. Lợi ích tuyệt vời của sữa chua Hy Lạp Sữa chua Hy Lạp chứa canxi, magiê và phốt pho, hỗ trợ mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương. Kết hợp với tập luyện thể lực, nó có thể giúp xương chắc khỏe hơn. Sữa chua Hy Lạp có chứa probiotics, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và cải thiện tiêu hóa. Các lợi khuẩn này giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Tuy nhiên, bạn nên chọn sữa chua không đường để tối ưu lợi ích. Probiotics trong sữa chua Hy Lạp không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn tăng cường hệ miễn dịch bằng cách thúc đẩy sự sản xuất các tế bào miễn dịch, bảo vệ niêm mạc ruột và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có hại. Ngoài ra, nó cũng là nguồn cung cấp các khoáng chất như kẽm và selen - cần thiết cho hệ miễn dịch. Mỗi 100g sữa chua chứa khoảng 5,7g protein, cung cấp năng lượng và giúp cảm giác no lâu. Đặc biệt, protein từ sữa chua Hy Lạp có thể hỗ trợ quá trình phục hồi cơ bắp sau tập luyện và duy trì cơ bắp cho người ăn kiêng. Sữa cũng là nguồn cung cấp iốt hỗ trợ tuyến giáp bởi đây là nguồn giàu iốt, sữa chua Hy Lạp rất quan trọng cho sức khỏe tuyến giáp, giúp điều chỉnh hormone và tăng cường trao đổi chất. Sữa chua Hy Lạp giàu protein và canxi, giúp tăng cảm giác no và kiểm soát cơn thèm ăn, từ đó hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng. Nghiên cứu cho thấy sữa chua có thể giúp giảm mỡ bụng và kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn. Cách làm sữa chua Hy Lạp tại nhà Bước 1: Đổ sữa chua và sữa tươi vào lòng nồi cơm điện, khuấy đều. Bước 2: Đóng nắp và để chế độ giữ ấm (warm) trong 1 giờ 30 phút sau đó rút điện nồi cơm điện. Sau 1 giờ 30 phút thì sữa sẽ đặc lại.

Bước 3: Đậy nắp nồi cơm điện (không cắm điện) và tiếp tục ủ sữa chua khoảng 8 giờ. Sau 8 giờ, sữa chua đã có kết cấu đặc, mềm mượt.

Bước 4: Đặt một miếng vải xô hoặc túi lọc vào rây lọc. Sau đó đổ sữa chua vừa làm vào, buộc chặt lại. Bên dưới rây lọc là một bát tô để hứng nước whey.

Đặt bát vào ngăn mát tủ lạnh.

Bước 5: Tùy theo kết cấu sữa chua Hy Lạp mà bạn mong muốn, bạn có thể lọc trong khoảng 1-2 giờ hoặc 4-5 giờ. Thời gian lọc ít hơn thì sữa chua có kết cấu lỏng hơn.

Làm sinh tố dâu tây từ sữa chua Hy Lạp Bước 1: Cho dâu tây vào máy xay, thêm sữa tươi, nước whey, mật ong. Bước 2: Xay nhuyễn.

Bước 3: Đổ sinh tố ra ly là xong.

Hoàn thành

Cho sữa chua Hy Lạp ra bát, thêm trái cây và granola vào là bạn có món ngon và lành mạnh cho bữa sáng hoặc bữa tối giảm cân. Thành phẩm:

Để làm sữa chua Hy Lạp không hề khó, chỉ với chiếc nồi cơm điện quen thuộc là bạn hoàn toàn làm được món sữa chua yêu thích với giá thành khá rẻ. Sữa chua Hy Lạp có vị chua ngọt, béo ngậy ăn kem với trái cây và ngũ cốc ăn liền sẽ là một bữa sáng hoàn hảo cho bạn và gia đình đấy. Đặc biệt, phần nước whey chứa nhiều vi sinh vật rất có lợi cho cơ thể, dùng nước whey để pha sinh tố không chỉ ngon mà còn bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột một cách hiệu quả. Theo Phương Nghi (giadinh.suckhoedoisong.vn)