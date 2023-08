Sao trẻ Việt kiều CH Czech báo tin vui cho HLV Troussier

Trong đợt FIFA Days vào tháng 6 vừa qua, cầu thủ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh đã được HLV Philippe Troussier triệu tập vào ĐT U23 Việt Nam. Andriej Nguyễn dã thể hiện nỗ lực rất lớn kèm theo khát khao được cống hiến cho bóng đá Việt Nam cả trên sân tập cũng như khi thi đấu 2 trận giao hữu.

Hiện tại, Andrej Nguyễn An Khánh đang chơi cho CLB U19 Sigma Olomouc tại CH Czech. Vừa qua, trong trận ra quân ở mùa giải mới, Andrej Nguyễn An Khánh đã có một pha kiến tạo giúp đồng đội lập công, góp phần mang về chiến thắng 4-0 cho U19 Sigma Olomouc trước U19 SK Dukla Prague. Thông tin này chắc chắn khiến HLV Troussier vui mừng và ông sẽ lưu tâm đến việc tiếp tục tạo cơ hội cho Andrej Nguyễn An Khánh ở các đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Andrej Nguyễn An Khánh đang có phong độ tốt. Ảnh: Sigma Olomouc

M.U chuẩn bị chính thức hỏi mua Amrabat

Tuyển thủ Morocco không được triệu tập cho những trận giao hữu sắp tới của Fiorentina. Đây là một trong những dấu hiệu chứng tỏ Fio sắp bán Amrabat cho M.U. Tiền vệ 26 tuổi đã đạt được thoả thuận cá nhân với Quỷ đỏ. Amrabat từ chối nhiều đề nghị tại Saudi Arabia để chờ M.U. Quỷ đỏ sắp gửi đề nghị chính thức mua Amrabat đến đội bóng Serie A.

HLV Guardiola có thể để Bernardo Silva đến Barca

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc Barca nhắm chiêu mộ Bernardo Silva, Pep khẳng định ông không muốn giữ chân những cầu thủ không còn khát khao cống hiến cho Man City. Ngoài ra, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn cho biết nếu Blaugrana muốn có Bernardo Silva thì họ phải đáp ứng đòi hỏi tài chính của Man City.

Bernardo Silva chưa chắc ở lại Man City. Ảnh: Football Espana

HLV Xabi Alonso gia hạn hợp đồng với Leverkusen

HLV người Tây Ban Nha vừa ký hợp đồng mới đến tháng 6/2026 với đội bóng Đức. Thời gian qua xuất hiện nhiều tin đồn rằng Real Madrid sẽ bổ nhiệm Alonso thay Ancelotti sau mùa 2023/2024.

Everton có thể mua Maguire

Theo Football Insider, Everton đã vượt qua Tottenham và West Ham trong cuộc chiến chiêu mộ trung vệ người Anh. Về phía M.U, Quỷ đỏ sẵn sàng bán Maguire vì anh không nằm trong kế hoạch của HLV Ten Hag.