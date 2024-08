Sáp nhập 3 phường, Bắc Ninh sắp có một tên phường 3 chữ nghe rất lạ

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, tỉnh đang triển khai Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cụ thể, theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, toàn tỉnh có 6 xã, phường phải sắp xếp gồm: Tiền An, Ninh Xá, Vệ An, nhập thành phường mới là Tiền Ninh Vệ thuộc thành phố Bắc Ninh, tức lấy 3 tên đầu của 3 phường để ghép lại với nhau.

Một góc phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh

Sau sắp xếp, phường Tiền Ninh Vệ có diện tích tự nhiên 1,727 km2; quy mô dân số 31.373 người. Nơi đặt trụ sở làm việc tại số 85 đường Nguyễn Du, thành phố Bắc Ninh (trụ sở UBND phường Ninh Xá hiện nay). Như vậy, sau khi sắp sếp đơn vị hành chính cấp phường, thành phố Bắc Ninh sẽ còn lại 17 đơn vị hành chính cấp phường trực thuộc, giảm 2 phường so với trước đây.

3 phường Tiền An, Ninh Xá, Vệ An được thành lập từ năm 1981 và được coi là các "phường cổ" của thị xã Bắc Ninh trước đây thuộc tỉnh Hà Bắc. Lý do sáp nhập 3 phường này là không đủ tiêu chí về diện tích. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc duy trì các phường này bởi yếu tố lịch sử, con người lâu đời.

Việc ghép tên đầu của 3 phường lại với nhau thành Tiền Ninh Vệ, nhiều người cũng bày tỏ ý kiến khác nhau bởi tên mới không có ý nghĩa và là tên phường duy nhất ở Bắc Ninh có tới 3 chữ cái. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nêu cần phải giữ lại một phần tên phường vì mang yếu tố lịch sử. Theo đó, không phường nào phải "nhường" phường nào, vẫn giữ được tên đầu của mình.

Vấn đề đổi tên, đặt tên phường xã mới thời gian qua ở nhiều địa phương đã gây ra các tranh cãi khác nhau như việc ghép tên hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) thành xã "Đôi Hậu" đã gây dư luận hai chiều về tên gọi mới.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tiến hành sáp nhập các xã: Hán Quảng nhập vào xã Chi Lăng (thành xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ); Lai Hạ nhập với xã Mỹ Hương (thành xã An Tập, huyện Lương Tài); Trừng Xá nhập với xã Minh Tân (thành xã Quang Minh, huyện Lương Tài).



Phát biểu tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Bắc Ninh sáng 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cho rằng, đây là việc phải làm và phương án được Bộ Nội vụ chấp thuận, tỉnh đã đôn đốc các huyện thị xã, thành phố triển khai. Yêu cầu các cấp huyện phải hoàn thiện hồ sơ về tài sản công, cơ sở vật chất của đơn vị hành chính cũ để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.