Sạt lở đất núi "uy hiếp" nhà dân, tỉnh Bắc Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Ngày 8/1, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, các sự cố sạt lở đất núi trên địa bàn xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động. Trong ảnh là một vị trí sạt lở tại thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo. Ảnh: Xuân Thỏa

Cụ thể, khu vực sạt lở đất tại thôn Nam Bồng với chiều dài khoảng 80 m; chiều sâu vết nứt từ 0,6 m đến 1,2 m; chiều rộng vết nứt từ 0,3 m đến 1,0 m. Vết nứt cách nhà 9 hộ dân (với 29 nhân khẩu đang sinh sống) khoảng từ 20 m đến 50 m. Khu vực sạt lở đất tại thôn Đông Bảo Tuấn với chiều dài 40 m; chiều sâu vết nứt 0,6 m; chiều rộng vết nứt 0,3 m. Vết nứt cách nhà 3 hộ dân (với 23 nhânkhẩu đang sinh sống) khoảng từ 15 m đến 40 m.

Để ứng phó và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh Bắc Giang giao UBND huyện Sơn Động tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự cố, căng dây, cắm biển cảnh báo tại các vị trí bị sự cố; chủ động xây dựng phương án di dời dân khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các hộ dân gần khu vực sạt lở.

Cùng với đó, tổ chức chặt cây, phát quang, cắm tiêu, mốc để quan trắc khe nứt, cung sạt trượt; hạn chế để nước mưa chảy vào khe nứt. Cử lực lượng tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự cố, cập nhật diễn biến báo cáo thường xuyên về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bắc Giang (Chi cục Thủy lợi).

Bố trí nguồn kinh phí của huyện Sơn Động và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, tổ chức khảo sát, đánh giá, lập phương án khắc phục các sự cố, ban hành lệnh xử lý khẩn cấp công trình theo phương châm “bốn tại chỗ”, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo hoàn thành trong năm 2025.

Thời điểm kết thúc, xử lý ứng phó tình huống là khi thực hiện hoàn thành các biện pháp xử lý đảm bảo an toàn, UBND huyện Sơn Động chịu trách nhiệm báo cáo gửi về Sở NNPTNT xem xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa to kéo dài trong nhiều ngày, ngày 2/10, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định công bố tình huống khẩn cấp các sự cố sạt lở đất tại: Khu Dốc Chợ, thôn Lầm, xã Trường Sơn (huyện Lục Nam); núi Bục, thôn Chay, xã Phì Điền (huyện Lục Ngạn); khu vực đèo Vá, thôn Vá, xã An Bá; các thôn: Tuấn An, Tuấn Sơn, Nam Bồng, Linh Phú thuộc xã Tuấn Đạo và tổ dân phố số 1, thị trấn An Châu (huyện Sơn Động).