Sát Tết cháy dãy trọ trong hẻm nhỏ, người dân thoát nạn trong gang tấc

Tối nay (8/2), hỏa hoạn bất ngờ bùng lên tại dãy nhà trọ tại địa chỉ 71, đường Thới An 32, phường Thới An, quận 12, TP.HCM. Sau khi nghe thấy tiếng hô hoán, đập phá cửa, một người đàn ông đang ở bên trong dãy nhà trọ đã may mắn kịp thời chạy thoát ra ngoài.