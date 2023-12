Sau 1 năm lăn bánh, Honda HR-V bán lại lỗ khó tin

All New Honda HR-V được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6/2022, tuy nhiên do lượng xe bán ra không quá nhiều nên người dùng ít bắt gặp mẫu B-SUV này trên thị trường xe cũ.

Sau hơn 1 năm mở bán, những chiếc Honda HR-V đầu tiên lên sàn xe cũ và nhận được sự quan tâm của người dùng trong nước.

Honda HR-V sau 1 năm bán lỗ khó tin

Mới đây, trên mạng xã hội có bài đăng tải thông tin rao bán Honda HR-V 2022 nhận được sự quan tâm lớn của người dùng.

Theo chủ nhân, chiếc Honda HR-V này mới lăn bánh được 10.000km, đăng ký biển Tp. Hồ Chí Minh và vẫn còn rất mới. Được biết, đây là Honda HR-V RS - phiên bản cao cấp nhất của dòng B-SUV đến từ Nhật Bản tại Việt Nam.

Người bán cam kết chiếc Honda HR-V không đâm đụng, ngập nước và vẫn còn nguyên bản như mới. Nếu phát hiện xe lỗi, khách hàng sẽ được hoàn tiền 100%.

Honda HR-V đang được rao bán. Ảnh Lê Quyền.

Đối với phiên bản Honda HR-V RS, giá niêm yết là 876 triệu đồng, giá lăn bánh tại Tp. Hồ Chí Minh là 1,004 tỷ đồng. Trong khi đó, chiếc xe Honda HR-V lướt này được rao bán lại với giá 800 triệu đồng và người dùng đã chấp nhận lỗ đến 204 triệu đồng sau 1 năm lăn bánh.

Những thay đổi của Honda HR-V tại Việt Nam

All New Honda HR-V vừa ra mắt thị trường trong nước được phát triển với nền tảng hoàn toàn mới. Không chỉ nền tảng khung gầm, Honda HR-V 2022 còn sở hữu thiết kế, trang bị và động cơ mới giúp người dùng trải nghiệm sự tươi mới.

Honda HR-V là mẫu xe hướng đến khách hàng trẻ nên sở hữu phong cách thiết kế thể thao với dáng vẻ SUV lai Coupe.

Ở phần đầu, Honda HR-V 2022 gây ấn tượng với người dùng bởi lưới tản nhiệt mở rộng với họa tiết hình kim cương đầy mới mẻ và thêm logo RS với bản cao cấp nhất.

Honda HR-V với thiết kế trẻ trung. Ảnh Khải Phạm.

Hệ thống chiếu sáng của Honda HR-V sẽ sử dụng công nghệ LED thích ứng kết hợp dải LED định vị ban ngày ở phía trên. Trong khi đó, đèn sương mù LED được hạ thấp và mở rộng sang 2 bên cản trước tạo nên vẻ cân đối cho Honda HR-V.

Sang bên hông, Honda HR-V được trang bị bộ mâm sơn tối màu kích thước 17 inch, vòm lốp cũng sơn đen bóng tạo nên vẻ khỏe khoắn cho xe. Đuôi xe HR-V là cặp đèn hậu LED nối 2 bên tạo sự liền mạch cho chiếc B-SUV này.

Không chỉ ngoại thất, vào đến khoang lái của Honda HR-V đời mới, người dùng sẽ choáng ngợp với thiết kế sang trọng, thể thao của chiếc SUV này.

Nội thất xe Honda HR-V 2022. Ảnh Khải Phạm.

Cải tiến lớn nhất của Honda HR-V đến từ những vật liệu nhựa đã được hạn chế, thay vào đó là những chi tiết da cao cấp.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình 8 inch có kết nối Honda Connect và ghép nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay/Android Auto. Xe có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với thiết kế phím xoay cao cấp tương tự như Honda Civic.

Vô-lăng của Honda HR-V cũng tạo hình mới mẻ, gọn gàng hơn và phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn mang đến trải nghiệm công nghệ cho người dùng.

HR-V được trang bị gói an toàn Honda Sensing gồm nhiều tính năng như: hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, báo xe phía trước khởi hành, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường...

All New Honda HR-V sử dụng động cơ 1.5L VITEC Turbo cùng hộp số vô cấp CVT cho công suất 174 mã lực và 240 Nm mô-men xoắn.