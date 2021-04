Sau phốt tố "trà xanh", Doãn Hải My làm điều đặc biệt cùng Đoàn Văn Hậu

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chưa thể trở lại thi đấu do dính chấn thương. Trong trận đấu đối đầu với Than Quảng Ninh trên sân nhà Hàng Đẫy, cầu thủ này đã dẫn gia đình 'bạn gái tin đồn' Doãn Hải My ngồi trên khán đài cổ vũ Hà Nội.



Văn Hậu ngồi cạnh em trai Hải My (áo vàng), kế bên là 'bạn gái tin đồn' Doãn Hải My (Ảnh: Sport5)

Bố Doãn Hải My (sơ mi hồng) bên cạnh Hải My (đội mũ đen, đeo kính trắng) (Ảnh: Sport5)

Mới đây, cô nàng này bị cư dân mạng đưa tên để gọi 'trà xanh', cụm từ này được hiểu là người thứ ba chen vào một mối quan hệ, 'giật chồng' người khác bằng những mưu mô dù ngoài mặt rất ngây thơ.

Theo đó, Hải My được cho là chen ngang vào cuộc tình giữa Văn Hậu và Hoàng Anh Ốc, người trong cuộc chưa từng lên tiếng nhưng cư dân mạng 'bức xúc giùm' bình luận mắng chửi Hải My.

Doãn Hải My phản pháo cư dân mạng "vô căn cứ, nên không bận tâm" Doãn Hải My phản pháo: "Đây đều là những tin đồn vô căn cứ nên không mấy bận tâm đến".

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu rộ lên tin đồn hẹn hò khi cầu thủ này đến ủng hộ cô tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam. Từ đó, đến nay, cả hai chưa từng lên tiếng thừa nhận chuyện hẹn hò nhưng xuất hiện rất nhiều 'dấu hiệu' qua những bức hình cả hai đăng tải.

Đây là lần đầu tiên mà Văn Hậu xuất hiện không chỉ cùng 'bạn gái tin đồn'' mà cùng cả bố và em trai Hải My.