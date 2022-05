Theo nhân chứng trên chuyến bay từ San Francisco đi Florida tối 20/4 vừa qua, một người đàn ông ngồi sau liên tục bắt chuyện với Tyson.



Dù cựu võ sĩ Mỹ im lặng, hành khách trong trạng thái say xỉn này vẫn tiếp tục làm phiền và đòi chụp ảnh lưu niệm. Không giữ được bình tĩnh, Tyson đứng dậy và đấm liên tiếp vào mặt đối phương. Toàn bộ diễn biến đã được một hành khách khác trên chuyến bay ghi lại và được TMZ Sports đăng tải.

Say rượu, chọc ghẹo Mike Tyson và cái kết... bầm rập.

Mặt của người đàn ông bầm tím và chảy nhiều máu sau khi lĩnh đòn của cựu vô địch quyền Anh hạng nặng. Khi máy bay hạ cánh, hành khách này được chăm sóc y tế và đã trình báo sự việc với cảnh sát.



Theo báo Tây Ban Nha Marca, Mike Tyson không bị bắt và vẫn góp mặt ở một sự kiện tại Miami ngày hôm sau. Đại diện của cựu võ sĩ 55 tuổi tiết lộ hành khách kể trên thậm chí đã ném chai nước vào Mike Tyson khi bị từ chối chụp ảnh.

Mike Tyson giành đai WBC cuối năm 1986, khi 20 tuổi. Cho đến nay, ông vẫn là võ sĩ quyền Anh hạng nặng trẻ nhất lịch sử sở hữu đai vô địch thế giới. Tuy nhiên, đỉnh cao của "Mike thép" kéo dài chưa đầy bốn năm, trước khi thua võ sĩ dưới cơ Buster Douglas đầu năm 1990. Sau trận thua này, Mike Tyson suy giảm phong độ, rồi vào tù vì tội hiếp dâm.

Cuối thập niên 1990, ông nỗ lực trở lại nhưng ấn tượng lớn nhất để lại là vụ cắn tai Evander Holyfield, thay vì những danh hiệu.

Tyson được xem là một trong những võ sĩ hay nhất lịch sử quyền Anh. Ảnh: PA Images

Mike Tyson treo găng năm 2005, sau khi thua ba trong bốn trận cuối sự nghiệp. Hôm 28/11/2020, ông tái xuất bằng trận biểu diễn với Roy Jones Jr. Với điểm số từ ba trọng tài khách mời là 76-76, 79-73, 76-80, Mike Tyson và Jones Jr. được xử hòa. Cả hai võ sĩ đều được nhận đai đặc biệt có tên "Frontline Battle" do WBC trao tặng.

Tháng 5/2021, Mike Tyson muốn so găng lần thứ ba với Evander Holyfield. Tuy nhiên, việc đàm phán đổ bể khi phía Holyfield thông báo "Mike Thép" từ chối lời đề nghị 25 triệu USD. Sau đó, Holyfield chuyển sang so găng với cựu vô địch UFC Vitor Belfort. Trận này kéo dài vỏn vẹn gần 1 phút 50 giây, do Belfort được xử thắng knock-out kỹ thuật.

Hồng Duy (theo TMZ Sports)