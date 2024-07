Scandal Olympic 2024: Trọng tài đã sai khi từ chối bàn thắng của Olympic Argentina sau 92 phút?

"Trọng tài nên thông báo qua loa bàn thắng của Olympic Argentina không hợp lệ"

Như Dân Việt đã đưa tin, trong trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam Olympic Paris 2024, Olympic Argentina đã bất ngờ bị Olympic Morocco dẫn trước 2 bàn (Soufiane Rahimi lập cú đúp).

Tới phút 68, Giuliano Simeone gỡ lại 1 bàn nuôi hy vọng có điểm cho Olympic Argentina. Cuối trận, trọng tài báo bù giờ 15 phút và tới phút 90+16, sau một loạt những pha dứt điểm liên tiếp của cầu thủ Olympic Argentina, cuối cùng Medina Cristian (số 8) đã đưa được bóng vào lưới.

Ngay sau đó, khung cảnh hỗn độn xảy ra khi CĐV Morocco ném "vật thể lạ" gồm chai lọ, pháo xuống sân, tràn vào sân phản đối trọng tài vì cho rằng đã bù giờ quá lâu dẫn tới bàn thua của đại diện châu Phi.

Trận đấu sau đó bị tạm hoãn gần 2 giờ đồng hồ, trong khi các CĐV đều tin rằng trận đấu đã kết thúc với tỷ số hoà 2-2.

Gần hai giờ đồng hồ sau đó, hai đội trở lại sân thi đấu và trọng tài với sự hỗ trợ của VAR đã không công nhận bàn thắng của Medina Cristian vì nhận định Bruno Amione (số 6) đã việt vị trước đó.

Công nghệ bắt việt vị bán tự động xác định Bruno Amione (số 6) đã việt vị. Ảnh: The Sun

Hai đội đá thêm 3 phút bù giờ, như vậy tổng cộng hiệp 2 trận đấu được bù giờ tới 19 phút, và Olympic Argentina không ghi được bàn thắng, chấp nhận thua chung cuộc 1-2.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Javier Mascherano cho rằng ông và các cầu thủ không được thông báo về việc bàn thắng đang được xem xét cho tới khi nó không được công nhận sau gần 2 giờ đồng hồ.

"Đó là một vụ bê bối. Chúng ta đang tham dự Olympic chứ không phải một giải đấu địa phương. Điều này không thể xảy ra được", HLV Javier Mascherano nói.

HLV Mascherano còn cho biết thêm việc Olympic Argentina bị kẻ trộm đột nhập vào buổi tập ngày hôm qua và đồng hồ, nhẫn của Thiago Almada đã bị đánh cắp!

Còn trên trang cá nhân, Messi đăng dòng trạng thái ngắn gọn: "Bất thường"!

Trọng tài chính người Thuỵ Điển Glenn Nyberg sau khi tham khảo VAR đã từ chối bàn gỡ hoà của Olympic Argentina sau gần 2 tiếng trận đấu bị gián đoạn. Ảnh: The Sun

Dưới góc nhìn chuyên gia, trao đổi với Dân Việt sáng nay (26/7), ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng ban trọng tài VFF thể hiện quan điểm:

"Chúng ta phải nhìn nhận rõ khoảng thời gian gần 2 tiếng trận đấu bị gián đoạn không phải để VAR xem xét tình huống bàn thắng. Khoảng thời gian gián đoạn đó là do tình hình an ninh, an toàn trên sân bất ổn. Theo luật, trọng tài có quyền cho tạm dừng trận đấu nếu thấy an ninh, an toàn không đảm bảo.

Về nguyên tắc, khi có bàn thắng, VAR sẽ lập tức vào cuộc kiểm tra. Có thể khi VAR bắt đầu kiểm tra bàn thắng có hợp lệ hay không thì xảy ra tình trạng mất an ninh an toàn, và trọng tài đã phải cho tạm dừng trận đấu".

Trưởng ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cho rằng trọng tài nên thông báo bàn thắng không hợp lệ trên loa ngay sau khi VAR kiểm tra xong. Ảnh: The Sun

Dựa trên phân tích của mình, Trưởng ban trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cho rằng: "Vấn đề ở đây nằm ở phía các CĐV Morocco. Họ đã không quen với việc xử lý VAR, không kiên nhẫn để chờ tình huống VAR vào cuộc mà đã vội phản ứng tiêu cực.

Về phía trọng tài và VAR, tôi nghĩ việc phát hiện bàn thắng không hợp lệ có ngay sau đó. Về nguyên tắc, trọng tài và VAR không có gì sai cả. Nhưng về phương pháp, nếu nhanh nhạy, uyển chuyển hơn, khéo hơn bằng việc thông báo bàn thắng không hợp lệ qua loa thì có lẽ trật tự trên sân sẽ sớm ổn định và trận đấu không bị gián đoạn lâu đến thế, gây ra những phản ứng không đáng có".