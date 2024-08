Sẽ tổ chức lễ khánh thành đường dây 500kV mạch 3 tại 9 tỉnh thành phố

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Lễ khánh thành dự kiến sẽ tổ chức trước ngày 2/9 để chào mừng cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.



Thành phần tham dự được quy định cụ thể gồm lực lượng tham gia hỗ trợ và thi công xây dựng công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối như công an, quân đội, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và các địa phương…

Đường dây truyền tải 500kV mạch 3 chuẩn bị về đích bằng sự cố gắng nỗ lực của nhiều đơn vị, địa phương (Ảnh: EVN).

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 398/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai thi công công trình đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trên địa bàn 2 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo đó, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối với công suất truyền tải điện lên đến 2.400 MW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia.

Dự án bảo đảm chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, cân đối cung ứng điện giữa các vùng miền, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng đủ điện, ổn định cho sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống người dân tại các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "làm việc liên tục 24/7", "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng, Quân khu 3, Quân khu 4, lực lượng thanh niên, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xác định rõ công việc cần làm, cần triển khai để huy động thêm các lực lượng có đủ năng lực cùng tham gia thực hiện với tinh thần đã ra quân là chiến thắng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, động viên các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, có giải pháp thi công hợp lý trong những thời điểm thời tiết không thuận lợi hoặc tại những địa hình hiểm trở, đồi dốc trơn trượt để bảo đảm tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ của dự án; triển khai song song, đồng thời công tác kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật công trình theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm nhanh chóng đưa công trình vào vận hành, khai thác an toàn ngay khi hoàn thành.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp nhằm đảm bảo đúng tiến độ các công việc để dự án hoàn tất tiến độ và vận hành an toàn, đảm bảo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong quá trình thi công các dự án tại địa phương, huy động các lực lượng của địa phương (thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh…) tham gia hỗ trợ đơn vị thi công trên công trường trong việc vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị, bảo đảm hậu cần, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông…

Phối hợp chặt chẽ với Công an các địa phương bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa điểm thi công, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.