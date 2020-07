SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 753,8 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, SeABank đã chủ động có những giải pháp để phòng chống dịch, đồng thời linh hoạt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong đó tập trung vào các sản phẩm dịch vụ online, thẻ và ứng dụng ngân hàng số SeAMobile New..., qua đó giúp duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.



Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, SeABank vẫn hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 753,8 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ 2019. Các chỉ số kinh doanh khác đều tăng so với cùng kỳ năm 2019: Tổng tài sản 162.112 tỷ đồng, tăng 8,5%; Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 110.183 tỷ đồng, tăng 7,7%; cho vay khách hàng đạt 98.043 tỷ đồng, tăng 11,2%, thu phí dịch vụ thuần đạt 144 tỷ đồng tăng 1,1%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,23%, đảm bảo thấp hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ thu thuần ngoài lãi (Noii) của SeABank cũng tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ 2019 ở mức là 34%.

Cũng trong nửa đầu năm 2020, SeABank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỷ đồng lên 12.088 tỷ đồng, được Moody’s – một trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 trong năm 2020. Đặc biệt, ngân hàng đã hoàn thành tuân thủ cả 3 trụ cột Basel 2 trước thời hạn.

Bên cạnh đó nhằm chung tay cùng Chính phủ và nhân dân cả nước phòng, chống dịch Covid-19 SeABank và Tập đoàn BRG đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch; Công đoàn SeABank ủng hộ 400 triệu đồng nhằm phòng chống hạn mặn và Covid-19; SeABank trao tặng 35,2 tấn gạo, 58.000 gói mỳ ăn liền, 2.500 chai dầu ăn cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại 25 tỉnh thành phố trên cả nước.

Kết quả kinh doanh khả quan và những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng trên đã góp phần khẳng định được khả năng, tiềm lực và trách nhiệm xã hội của ngân hàng SeABank, là bước đệm giúp SeABank tiếp tục đi trước trên thị trường, từ đó mang đến những sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.