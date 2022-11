SeABank nhận giải thưởng Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam 2022

Trong khuôn khổ hệ thống giải thưởng Global Business Magazine Awards do Tạp chí quốc tế Global Business Magazine LLC tổ chức, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) vinh dự được vinh danh trong danh mục giải thưởng Most Innovative Bank for Women Award Vietnam 2022.

Giải thưởng Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam 2022 ghi nhận những nỗ lực của SeABank để phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp với nhiều tiện ích và ưu đãi vượt trội đã mang lại hiệu quả thiết thực. Global Business Magazine Awards là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh những nhà đổi mới kinh doanh, những người đột phá trên thị trường và các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới do Global Business Magazine LLC – tạp chí quốc tế cung cấp chuyên sâu những thông tin mới nhất về kinh tế tài chính, phân tích chuyên sâu, thực tế và kịp thời các sự kiện kinh tế toàn cầu tổ chức. Bên cạnh ngành ngân hàng, Global Business Magazine Awards đánh giá cao các doanh nghiệp có đóng góp đáng kể trong việc đa dạng hóa thị trường, bao gồm các ngành hàng không, quyền chọn nhị phân, blockchain, môi giới, hàng hóa, quản trị công ty, CSR, giáo dục, năng lượng, tài chính, FinTech… Giải thưởng được xét duyệt dựa trên những tiêu chí khắt khe như số lượng, quy mô, tốc độ tăng trưởng, giá cả, thu nhập từ các sản phẩm, dịch vụ và được đánh giá khách quan, minh bạch bởi hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Những năm qua SeABank luôn xác định phụ nữ là những khách hàng cần được quan tâm phục vụ đặc biệt và đã thiết kế các gói sản phẩm, dịch vụ dành riêng cho khách hàng nữ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với nhiều tính năng và tiện ích vượt trội và đạt được kết quả tăng trưởng mạnh mẽ ở các sản phẩm dịch vụ dành cho phụ nữ. Theo đó với các khách hàng nữ, SeABank đã cung cấp hàng loạt sản phẩm dịch vụ, bao gồm thẻ tín dụng quốc tế SeALady, triển khai sản phẩm cho vay dành cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - SeAWomen hay ra mắt ứng dụng ngân hàng số SeAMobile phiên bản dành riêng cho phụ nữ… Đối với thẻ tín dụng SeALady Cashback dành riêng cho phụ nữ có nhiều tính năng nổi bật như hoàn tiền tối đa lên tới 2% mọi giao dịch, miễn lãi lên tới 55 ngày. Đặc biệt, với mỗi giao dịch từ 1 triệu đồng được thanh toán bằng thẻ SeALady Cashback, SeABank sẽ đóng góp 2.000 đồng cho Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" để chia sẻ khó khăn cùng bệnh nhân ung thư vú. Đến thời điểm hiện tại Ngân hàng đã ủng hộ 2,1 tỷ đồng cho quỹ. SeABank cũng ra mắt ứng dụng ngân hàng số SeAMobile phiên bản giao diện dành riêng cho khách hàng nữ với nhiều tính năng ưu việt như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, thanh toán QR, thanh toán hóa đơn, mua vàng trực tuyến, mở tài khoản từ xa bằng công nghệ định danh eKYC, miễn 100% phí chuyển tiền trực tuyến... Trong đó nổi bật là tính năng trợ lý tài chính cá nhân giúp khách hàng có một bức tranh toàn cảnh về sức khỏe tài chính của mình và được vị "trợ lý ảo" luôn luôn dõi theo để phân tích các giao dịch, chi tiêu theo mô hình 6 lọ chuẩn quốc tế cũng như có những nhắc nhở chi tiêu phù hợp với khả năng tài chính. Đồng thời, SeABank đã và đang đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh/thành phố trên cả nước nhằm triển khai cho vay cho các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và phát triển kinh tế gia đình với nhiều ưu đãi: vay không tài sản đảm bảo, số tiền vay tối đa 100 triệu đồng trong thời gian tối đa 48 tháng. Đặc biệt hơn, với sự đồng hành tài trợ vốn và tư vấn phát triển danh mục cho vay đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ của Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC - cơ quan độc lập của Chính phủ Hoa Kỳ) và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới) & các bên cho vay quốc tế, SeABank đã triển khai hiệu quả chương trình "Cho vay doanh nghiệp nữ chủ" và định vị trở thành ngân hàng được lựa chọn cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đồng hành với các nữ lãnh đạo doanh nghiệp, SeABank mang đến chính sách ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ với mong muốn tạo động lực phát triển tối đa cho doanh nghiệp với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam cạnh tranh, miễn phí trả nợ trước hạn. Mặt khác, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn được tiếp cận nguồn tín dụng dưới nhiều hình thức cấp vốn phù hợp với đặc thù ngành nghề. Đáng chú ý, SeABank còn áp dụng chương trình cấp hạn mức tín dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp SeABank Visa Corporate tín chấp tối đa đến 200 triệu đồng dành riêng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Song song với việc cấp hạn mức, khách hàng khi mở mới thẻ tín dụng SeABank Visa Corporate sẽ được hoàn phí thường niên năm đầu tiên, chính sách trả góp lãi suất 0%, kỳ hạn linh hoạt tùy chọn từ 3 đến 12 tháng cho mọi giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng với mức phí cạnh tranh, thủ tục đơn giản, nhanh chóng và đặc biệt không giới hạn giao dịch trả góp. Trước giải thưởng Ngân hàng sáng tạo nhất dành cho phụ nữ Việt Nam 2022, gói giải pháp tài chính Đồng hành cùng phụ nữ Việt của SeABank cũng được vinh danh là Ngân hàng có sản phẩm/dịch vụ sáng tạo tiêu biểu 2021 trong hệ thống giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2021 (Vietnam Outstanding Banking Award 2021) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế Việt Nam (IDG Việt Nam) tổ chức dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tin về SeABank Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 2 triệu khách hàng, gần 5.000 nhân viên và 180 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng trụ cột trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ gần 19.809 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển "Hội tụ số", SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Chi tiết vui lòng truy cập website: www.seabank.com.vn

