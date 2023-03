SHB bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Miền Nam

Hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả và công nghệ trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, việc tăng cường đội ngũ lãnh đạo cấp cao hứa hẹn sẽ giúp SHB có những bước tăng trưởng bứt phá trong thời gian tới.



Thời gian qua, SHB được biết đến là nơi hội tụ những nhân sự tinh hoa về công nghệ số, bề dày kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế. Bởi lẽ, chú trọng phát triển con người, trong đó thu hút nhân tài là một trong 4 trụ cột chính (cùng với Thể chế, cơ chế; Lấy khách hàng làm trọng tâm; Nền tảng CNTT và Chuyển đổi số) mà HĐQT SHB đã định hướng chiến lược cho hoạt động của ngân hàng. Ngoài ra, SHB còn đầu tư mạnh mẽ cho các hoạt động đào tạo, xây dựng văn hóa doanh nghiệp sáng tạo, năng động nhằm tạo dựng môi trường làm việc hạnh phúc, thúc đẩy năng suất người lao động.

Theo quyết định số 58/QĐ-HĐQT, SHB bổ nhiệm ông Trần Xuân Huy giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Nam kể từ ngày 01/03/2023.

Ông Trần Xuân Huy sinh năm 1972, là Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Ngân hàng TP.HCM; Cử nhân Tiếng Anh - Đại học Sư phạm TP.HCM. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, từng giữ vai trò quản lý, lãnh đạo cấp cao trong Ban điều hành, Hội đồng quản trị và cố vấn chiến lược tại các định chế tài chính lớn như Sacombank, VIB, HDBank, ABBank và đặc biệt, tại Sacombank, ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

Gia nhập SHB, ông được kỳ vọng sẽ cùng với Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng quyết tâm cao độ hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh theo chiến lược phát triển trung và dài hạn. Trong đó, ưu tiên tập trung phát triển kinh doanh và đẩy mạnh thương hiệu SHB tại khu vực miền Nam, thị trường giàu tiềm năng với nền kinh tế năng động, dân số lớn và hệ số thu nhập trung bình cao; góp phần khẳng định vị thế SHB - Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam và hội nhập sâu rộng, gia tăng năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.

Với việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Huy, Ban Điều hành SHB hiện có 9 thành viên bao gồm Tiến sỹ Kinh tế Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc và 08 Phó Tổng Giám đốc đều là những nhân sự có kiến thức chuyên môn sâu rộng với bề dày kinh nghiệm quản lý tại các tổ chức lớn, uy tín.

Bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, việc kiện toàn bộ máy, củng cố đội ngũ nhân sự nói chung và Ban Lãnh đạo cấp cao nói riêng sẽ giúp SHB tăng cường năng lực quản trị, điều hành, tập trung nguồn lực để phát triển bứt tốc trong thời gian tới; hướng mục tiêu tới năm 2027 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, áp dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu và là ngân hàng số được yêu thích nhất. Tầm nhìn tới năm 2035, SHB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại trong Top đầu của khu vực.

Kết thúc năm 2022, SHB ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng bền vững cùng nhiều thành tựu ấn tượng. Tổng tài sản đạt hơn 551 nghìn tỷ đồng, vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 62.577 tỷ đồng, tổng huy động đạt hơn 407 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 385 nghìn tỷ đồng.

Tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm 2022 đạt hơn 19.350 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.658 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn vốn, quản lý rủi ro của SHB đều đạt ở mức tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và thông lệ chuẩn mực quốc tế. SHB đã được Moody’s xếp hạng tín nhiệm ở mức B1, triển vọng tích cực. Với uy tín và năng lực tài chính vững mạnh, SHB tiếp tục là đối tác của nhiều định chế tài chính quốc tế như: IFC, ADB, WB… với giá trị hợp tác lên đến hàng trăm triệu USD.

Cũng trong năm 2022, SHB đã đón nhận nhiều giải thưởng trong nước lẫn quốc tế, được vinh danh bởi những tổ chức uy tín như Tạp chí Global Finance; Forbes; The Asian Banking and Finance, AsiaMoney, HR Asia, Alpha Southeast Asia, Vietnam Report,…. SHB hiện đang đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới… khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường tài chính.

Năm 2023 đánh dấu một cốc quan trọng khi SHB chính thức kỷ niệm 30 năm thành lập, đồng hành phát triển cùng đất nước. Với bề dày hoạt động, tiềm lực nội tại mạnh mẽ cùng đội ngũ ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên quyết tâm, đầy nhiệt huyết, sáng tạo và linh hoạt thích ứng, 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một năm bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ, hiện thực hóa những khát vọng lớn của SHB, mang lại nhiều hơn nữa các giá trị cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng, đóng góp vào sự phồn thịnh và phát triển của đất nước.