Cách duy nhất để Ukraine ngăn chặn điều Nga chiếm lãnh thổ là đánh bại Nga trên chiến trường. Ảnh Getty

"Nga sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giành lại quyền kiểm soát. Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng hiện tại tôi không thấy Nga bị đánh bại", ông nói.



Chuyên gia lưu ý rằng Moscow sẽ đạt được mục tiêu của mình trong mọi trường hợp, vì vậy người Ukraine sẽ phải rời khỏi lãnh thổ các khu vực mới của Nga.

Vào cuối tháng 9/2022, các cuộc trưng cầu dân ý đã được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, các vùng Kherson và Zaporozhye, trong đó đại đa số cử tri ủng hộ việc gia nhập Nga. Vào ngày 30/9, một buổi lễ được tổ chức tại Điện Kremlin để ký kết các thỏa thuận tiếp nhận các vùng lãnh thổ mới cho Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật hiến pháp liên bang về việc thành lập các thực thể cấu thành mới của Nga vào tháng 10/2022.

Trong khi đó, tờ The Economist của Anh viết: Ngành công nghiệp thép của Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt do quân đội Nga tiếp cận Pokrovsk, nơi có một mỏ than cốc lớn.

"Người Nga thậm chí không cần phải chiếm giữ một mỏ để bóp nghẹt ngành thép còn lại của Ukraine. Để làm được điều này, chỉ cần ngắt nguồn điện của mỏ và chặn con đường vận chuyển than về phía tây đến các nhà máy thép còn lại là đủ", ấn phẩm này viết.

Năm ngoái, Ukraine đã tụt từ vị trí thứ 14 xuống thứ 24 thế giới về sản xuất thép. Bài báo tóm tắt cho đến tháng 2/2022, thép chiếm 1/3 lượng xuất khẩu của Ukraine.

Krasnoarmeysk là một trung tâm khu vực ở phía tây bắc DPR. Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61 nghìn người. Nó có một ngã ba đường sắt lớn, với các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua nối Donetsk với vùng Dnepropetrovsk của Ukraine. Ngoài ra, thông qua Pokrovsk còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía bắc DPR là Kramatorsk và Slavyansk.