Siêu kỷ lục về danh hiệu Grand Slam chỉ còn cách Djokovic 1 trận đấu

Djokovic đã hay lại còn may

Câu hỏi "Ai là tay vợt nam vĩ đại nhất?" trong kỷ nguyên Open chắc chắn không bao giờ có được câu trả lời chính xác nhất. Những người yêu mến Roger Federer hay Rafael Nadal rõ ràng không có sự thiện cảm với Novak Djokovic. Do đó, dù Nole có chơi xuất sắc đến mấy thì anh vẫn không được coi là GOAT (Greatest of all times: Vĩ đại nhất mọi thời đại).

Nhưng Djokovic có lẽ cũng không quá quan tâm đến điều đó. Anh tập trung cho thứ quần vợt của mình và vẫn đang thành công dù đã bươc qua tuổi 36.

Djokovic rất bền bỉ dù đã 36 tuổi. Ảnh: Reuters

Vào lúc này, Djokovic và Nadal đang cùng có 22 chức vô địch đơn nam tại 4 giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam. Roland Garros vốn là sân đấu sở trường của Nadal (14 lần vô địch). Nhưng năm nay, Rafa vắng mặt và Djokovic đang chớp thời cơ để vượt lên và tạo ra siêu kỷ lục về số lần đoạt danh hiệu ở nội dung đơn nam.

Trong trận bán kết tối qua, Djokovic chạm trán "tiểu Nadal" Carlos Alcaraz. Hạt giống số 1 của giải cho thấy, không phải ngẫu nhiên anh được coi là người có thể đánh bại được Djokovic. Alcaraz rất toàn diện, lại trẻ trung nên Djokovic chịu áp lực lớn là điều dễ hiểu.

Nhưng bản lĩnh là thứ Djokovic có thừa và anh khởi đầu trận đấu rất tốt khi giành chiến thắng ở séc 1 với tỷ số 6-3. Ở đẳng cấp cao nhất, Djokovic và Alcaraz đem đến màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả với những đường bóng thần sầu.

Sang séc 2, Alcaraz thể hiện tinh thần chiến binh rất giống với Nadal để vượt lên ở thời điểm quyết định. Có khoảnh khắc, khi tỷ số là 5-5 và có nguy cơ mất break, Alcaraz vẫn hóa giải được cú dứt điểm của Djokovic để bảo vệ game giao bóng của mình trước khi có break point tại game sau đó và thắng 7-5 để gỡ hòa 1-1.

Alcaraz bị chuột rút ở đầu séc 3 là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: Reuters

Đúng vào lúc khó khăn chồng chất với Djokovic khi anh có biểu hiện chơi nhanh, hạn chế bóng bền để tránh đua thể lực với Alcaraz thì bất ngờ xảy ra. Alcaraz bị chuột rút đầu séc 3 và 90 giây medical time out là không đủ để Alcaraz trở lại là chính mình. Không còn có thể di chuyển nhanh nhẹn và sung mãn, lại bị phạt 1 game sau tình huống điều trị chấn thương, Alcaraz đánh mất toàn bộ thế trận vào tay Djokovic.

Gặp may theo cách không ngờ tới, Djokovic đã không bỏ lỡ thời cơ. Thắng dễ dàng séc 3 và 4 với cùng tỷ số 6-1, Djokovic đã thắng chung cuộc 3-1 và lọt vào trận chung kết. Nếu đánh bại Casper Ruud (thắng Alexander Zverev 3-0 trong trận bán kết còn lại) ở cuộc so tài vào tối mai (11/6), Djokovic sẽ tạo nên kỳ tích tuyệt đỉnh với 23 danh hiệu vô địch đơn nam tại các giải đấu trong hệ thống Grand Slam.