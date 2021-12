Sinh viên vừa học online, vừa làm thêm sau giãn cách

Cân bằng giữa việc học và làm

Ngay sau khi TP. HCM nới lỏng giãn cách, Phạm Thúy Liễu (năm thứ hai, khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) quyết định tìm việc làm thêm tại quán cà phê gần nhà để tích lũy kinh nghiệm và các kỹ năng mềm cần thiết. Thúy Liễu chia sẻ: “Mình học được cách giao tiếp với khách hàng, bổ sung các mối quan hệ mới và biết những điều cơ bản khi xin việc như chuẩn bị CV, trả lời phỏng vấn, cách ăn mặc phù hợp...”.

Mặc dù lịch học trên trường khá “dày” nhưng Liễu đã học cách sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt cả hai công việc. Sau mỗi buổi học, Liễu sẽ hoàn thành bài tập ngay trong ngày để tránh tình trạng dồn bài, gây ảnh hưởng đến công việc. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, Liễu luôn đảm bảo nguyên tắc “5K” và test nhanh tại nhà trước khi làm việc.

Thuý Liễu tìm việc làm thêm để học thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho công việc sau này.

Với mong muốn rèn luyện khả năng giao tiếp và truyền đạt, Nguyễn Lê Như Quỳnh (19 tuổi, sống tại TP. Thủ Đức) đã chọn công việc dạy thêm trong thời gian này. Trước mỗi buổi dạy, Quỳnh thường chuẩn bị bài trước để có thể hướng dẫn cho học sinh nhiều cách làm bài đa dạng và mẹo làm bài vừa nhanh, vừa chính xác.

Hiện tại, Quỳnh vẫn hơi e ngại khi phải dạy trực tiếp trong tình dịch dịch bệnh vẫn chưa ổn định. Vì thế, Quỳnh luôn bảo vệ bản thân an toàn và tuân thủ đầy đủ quy tắc “5K” khi đi dạy thêm.

Để cân bằng giữa thời gian học online và dạy thêm, Quỳnh sử dụng phần mềm Notion để lập thời gian biểu và ghi chú những thông tin cần thiết. Như Quỳnh thổ lộ: “Công việc hiện tại giúp mình có thêm thu nhập để mua giáo trình, hỗ trợ cho việc học tập. Bên cạnh đó, mình cũng học được cách lắng nghe khi các bạn nhỏ cần sự giải đáp. Qua công việc này, mình cũng biết cách kiềm chế sự nóng giận và điều này giúp cho công việc trong tương lai của mình khá nhiều”.

Trước mỗi buổi dạy, Như Quỳnh đều chuẩn bị kỹ bài giảng và tìm cách truyền đạt kiến thức dễ hiểu hơn cho học sinh.

Mong muốn giúp ích cho cộng đồng

Mặc dù đã nhập học hơn hai tháng nhưng Trần Ngọc Hữu (năm thứ nhất, khoa Cơ khí, trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) vẫn đang học trực tuyến ở nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để hoàn thành bài tập trong môn Soft skill (Kỹ năng mềm) ở trường, Hữu đã cùng các bạn thành lập dự án "More books more opportunities", với mục đích quyên góp sách vở, tạo điều kiện cho các em học sinh tại trường Tiểu học Phước Tân A (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) được đến trường.

Hữu cùng các bạn của mình cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tập kết và vận chuyển nguồn sách. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Hữu tham gia dự án nên thiếu nhiều kinh nghiệm trong quy trình thực hiện, đặc biệt là truyền thông và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Ngọc Hữu là trưởng nhóm và đảm nhận vai trò truyền thông dự án.

Vì Hữu đang ở đảo Phú Quý nên anh không thể đi lấy sách tại nhà những người quyên góp cùng các thành viên khác. Thay vào đó, Hữu đảm nhận vai trò truyền thông dự án. Việc trực máy tính 24/24 giờ khiến anh gặp các vấn đề sức khoẻ như: Đau mắt, nhức mỏi xương khớp. Vì vậy, Hữu thường xuyên tập thể dục và khởi động nhẹ sau 45 phút làm việc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

Để không xao nhãng việc học, Hữu luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, liệt kê công việc mỗi ngày và tìm phương pháp ngủ ít mà không mệt mỏi. “Niềm vui lớn nhất của mình là khi dự án nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Mình cảm thấy hạnh phúc vì đã góp một phần nhỏ trong việc lan tỏa yêu thương đến với cộng đồng”, Hữu thổ lộ. Anh dự định sẽ tham gia dự án cho đến tháng 2/2022, sau khi cả nhóm trực tiếp trao quà cho các bạn nhỏ ở trường Tiểu học Phước Tân A.

Những lưu ý khi tìm việc làm thêm với tân sinh viên:

- Chuẩn bị tâm lý cho các công việc làm thêm.

- Cẩn thận với thông tin tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”, “bẫy đa cấp".

- Lựa chọn chỗ làm thêm uy tín.

- Nên tham khảo các anh chị khóa trên đã từng trải qua các công việc làm thêm như vậy.

- Ưu tiên các công việc gắn với chuyên ngành học để có cơ hội tìm hiểu thêm và thực hành các kiến thức được học trên giảng đường.

- Bảo hộ bản thân an toàn, tuân thủ quy tắc “5K” trong mùa dịch.

- Gợi ý một số công việc làm thêm: Bán hàng part-time, làm đồ thủ công, gia sư, phục vụ quán cà phê, dịch thuật, giáo viên kỹ năng...