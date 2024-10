Sir Jim Ratcliffe nói gì về khả năng M.U sa thải HLV Ten Hag?

Sir Jim Ratcliffe không đưa ra quyết định về tương lai HLV Ten Hag

Trải qua 6 vòng đấu đầu tiên tại Premier League 2025/26, M.U mới chỉ giành được 7 điểm (ghi 5 bàn và để lọt lưới tới 8 bàn). Thành tích tệ hại đó khiến họ rớt xuống vị trí thứ 13 trên BXH, kém đội đầu bảng Liverpool tới 8 điểm. Ở Europa League, nửa đỏ thành Manchester đều hòa vất vả tại 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng.

Thành tích yếu kém kể trên khiến HLV Erik ten Hag gặp rất nhiều áp lực. Theo báo chí xứ sở sương mù, nếu M.U không thể giành chiến thắng trước Aston Villa ở vòng 7 Premier League diễn ra cuối tuần này, chiến lược gia người Hà Lan sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Sir Jim Ratcliffe không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai HLV Ten Hag. Ảnh: Getty.

Thời gian qua, Ban lãnh đạo M.U đã bắt đầu tìm kiếm các ứng cử viên sáng giá để thay thế Ten Hag. Những cái tên được nhắm tới gồm Gareth Southgate (tự do), Ruud van Nistelrooy (trợ lý của Ten Hag), Thomas Tuchel (tự do), Graham Potter (tự do), Kieran McKenna (Ipswich Town), Simone Inzaghi (Inter Milan).

Mới đây, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đã khẳng định rằng, ông không phải là người đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của HLV Ten Hag ở M.U.

Khi được BBC Sport hỏi liệu ông có còn tin tưởng vào HLV Ten Hag không, Ratcliffe nói: "Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó. Tôi thích Erik. Tôi nghĩ, ông ấy là HLV rất giỏi nhưng xét cho cùng thì đó không phải là quyết định của tôi mà là của đội ngũ quản lý đang điều hành M.U, những người phải quyết định cách điều hành đội bóng tốt nhất ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Đội ngũ đang điều hành M.U mới chỉ hợp tác với nhau từ tháng 6 hoặc tháng 7. Omar Berrada và Dan Ashworth chỉ mới CLB đến vào tháng 7/2024. Vì làm việc cùng nhau chưa lâu nên họ cần phải đánh giá và đưa ra một số quyết định hợp lý.

Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi muốn đưa M.U trở lại vị trí mà đội bóng đáng có nhưng rõ ràng là chúng tôi chưa thể làm được điều đó".