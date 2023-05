SLNA chia tay hàng loạt ngôi sao?

Do đang gặp khó khăn về tài chính nên CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) sẵn sàng để các ngôi sao ra đi ngay khi kết thúc giai đoạn 1 V.League 2023 nhằm cắt giảm ngân sách tiền lương, đồng thời trao cơ hội cho các tài năng trẻ do CLB đào tạo ra trong phần còn lại của mùa giải.

SLNA sắp chia tay nhiều ngôi sao. Ảnh: SLNA.

Bên cạnh đó, kể từ vòng 8 V.League 2023, cầu thủ và Ban huấn luyện đội chủ sân Vinh cũng sẽ bị siết chặt khoản thưởng dành cho các trận thắng hoặc hoà. Theo đó, lãnh đạo đội bóng sẽ chỉ thưởng những trận đội thực sự xứng đáng, còn không cào bằng như trước đây.

Mac Allister không chia tay Brighton

Giám đốc điều hành Brighton - Paul Barber khẳng định rằng, Alexis Mac Allister đang cảm thấy hạnh phúc và không có ý định chia tay đội chủ sân Amex trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023. Hiện tuyển thủ Argentina đang được Arsenal, M.U, Liverpool săn đón.

M.U đàm phán mua Neymar

Neymar sắp đầu quân cho M.U? Ảnh: Getty.

Tờ L'Equipe cho hay, M.U đang tiến hành đàm phán với PSG nhằm chiêu mộ tiền đạo Neymar khi mùa giải 2022/23 hạ màn. Kết quả cuộc gặp giữa đôi bên chưa được hé lộ. Ngôi sao 31 tuổi vẫn còn hợp đồng tới tháng 6/2025.

HLV Xavi thừa nhận Barca khó chiêu mộ Messi

Đích thân HLV Xavi Hernandez vừa lên tiếng thừa nhận rằng, Barcelona khó đưa tiền đạo Lionel Messi trở lại sân Nou Camp trong Hè 2023. Ngày 30/6 tới, siêu sao 35 tuổi sẽ hết hạn hợp đồng với PSG nhưng anh chưa đưa ra quyết định về tương lai.

Bayern nhảy vào cuộc đua giành Rice

Declan Rice. Ảnh: Getty.

Theo Sky Sport, Bayern Munich đang tiến hành thương lượng với West Ham nhằm chiêu mộ tiền vệ Declan Rice. Ngôi sao 24 tuổi cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Arsenal.