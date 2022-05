Sở GDĐT Đồng Nai nói gì vụ chưa kết thúc năm học đã đại hội để tuyên dương?

Ngày 10/5, Sở GDĐT Đồng Nai đã có công văn số 1693 về việc “Đề nghị rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động Đội tại cơ sở theo hướng dẫn của Hội Đồng đội Trung ương và quyết định số 2859 của UBND tỉnh Đồng Nai” gửi đến Phòng GDĐT các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai.

Ngành giáo dục yêu cầu phải cân nhắc thời gian tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Công văn nêu rõ vào ngày 9/5/2022, Báo Dân Việt có bài viết “Đồng Nai: Chưa kết thúc năm học đã đại hội, tuyên dương, khen thưởng, phụ huynh bức xúc phản ánh”. Bài báo đã phản ánh ý kiến trái chiều của phụ huynh về việc Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức tại TP Biên Hòa tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ khi học sinh đang bước vào đợt kiểm tra học kỳ 2, chưa xếp hạng học tập hay hạnh kiểm.

Bên cạnh đó, qua nắm bắt thông tin, ngành giáo dục cũng biết được trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện cũng có một số trường học trên địa bàn huyện Tân Phú, Nhơn Trạch đã tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.

Vì vậy để đảm bảo đúng ý nghĩa của việc tuyên dương, khen thưởng, Sở GDĐT đề nghị các phòng giáo dục và các trường phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, thành phố, Hội đồng Đội cấp huyện, thành phố trong việc hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ nói riêng và các hoạt động Đội trong trường học nói chung nhằm đảm bảo ý nghĩa mang tính giáo dục của các hoạt động; Các tiêu chuẩn, tiêu chí, thời gian tổ chức hoạt động phải rõ ràng và dựa trên hướng dẫn của Hội Đồng đội Trung ương.

Đặc biệt phải lưu ý đại hội cấp Liên đội mỗi năm tổ chức 1 lần, do đó việc biểu dương, khen thưởng phải căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của cá nhân đó trong suốt năm học.

Chương trình đại hội tại Trường TH Trịnh Hoài Đức. Ảnh phụ huynh cung cấp

Tuy nhiên năm học 2021 - 2022 học kỳ 1 do dịch Covid-19 nên học sinh phải học trực tuyến, không đến trường và thời gian năm học cũng được UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh phù hợp với thực tế. Do đó việc tổ chức đại hội cần được xem xét thời gian phù hợp đảm bảo tính giáo dục, thuyết phục để kịp thời động viên, khuyến khích học sinh hăng say học tập, tu dưỡng đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Ngoài ra, việc tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ ở Liên đội phải được tập thể Chi đội, lớp nhi đồng giới thiệu và Ban chỉ huy Liên đội đề nghị Đoàn thanh niên hoặc Hội đồng đội cấp xã, tuyên dương, khen thưởng.

Các hoạt động, hội thi phải căn cứ vào tình hình thực tế tại trường học, tránh gây sức ép cho tập thể nhà trường và học sinh, nhất là thời điểm “nóng” cho việc thi cử học kỳ II năm học 2021 - 2022. Việc thu, kinh phí xã hội hóa để tổ chức hoạt động cần rà soát đảm bảo sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Từ những thông tin trên, Sở GDĐT Đồng Nai đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động phong trào trong trường học nhằm đảm bảo ý nghĩa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập rèn luyện trong năm học và tránh bức xúc từ phụ huynh.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Đỗ Huy Khánh, Phó Giám đốc Sở GDĐT Đồng Nai cho biết, thông qua Báo Dân Việt đơn vị có nắm được thông tin về việc một số trường tổ chức đại hội quá sớm khiến phụ huynh bức xúc.

Ông Khánh cho biết, từ ngày 12/5 đến đầu tháng 6, lãnh đạo Sở sẽ kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống, kỹ năng sống và công tác học sinh, công tác y tế trường học; trong đó sẽ đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra công tác hoạt động Đội, các hoạt động trong trường học, các cuộc thi,...