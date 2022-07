Vụ sai phạm đường Lê Văn Lương: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội “xin kiểm điểm, rút kinh nghiệm”

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đề nghị Thanh tra Bộ Xây dựng rà soát lại các nội dung

Cụ thể, về quy hoạch và thực hiện quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Thanh Bình, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho rằng Hà Nội là Thủ đô, là đô thị đặc biệt trực thuộc Trung Ương, các Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ do Bộ Xây dựng lập, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các Quy hoạch chi tiết, Quy hoạch chung các quận huyện, quy hoạch phân khu do UBND Thành phố phê duyệt là bước cụ thể hóa và tuân thủ định hướng của Quy hoạch chung và đều có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt. Việc thực hiện điều chỉnh cục bộ các quy hoạch này, các quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng các dự án UBND Thành phố đã làm cũng đảm bảo nguyên tắc này, không phá vỡ định hướng Quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp nếu điều chỉnh khác thì phải báo cáo Bộ Xây dựng trình Thủ tướng xem xét, cho phép. Do đó, đề nghị Thanh tra Bộ Xây dựng xem xét bổ sung nội dung này.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho rằng nhiều nội dung Thanh tra Bộ Xây dựng đưa ra chưa chính xác (Ảnh: Thái Nguyễn)

Đối với điều kiện điều chỉnh quy hoạch, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho rằng trong giai đoạn từ 2002 đến năm 2017, điều kiện điều chỉnh quy hoạch được quy định tại Điều 26 Luật Xây dựng 2003, Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị. Do vậy, việc Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc không thuộc trường hợp điều chỉnh là chưa áp dụng đúng quy định Luật Xây dựng 2003, Luật Quy hoạch đô thị 2009, các quy định liên quan khác, chưa tính đến các đặc thù yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong giai đoạn này.

Về kết luận việc điều chỉnh quy hoạch nhiều lần, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho rằng, theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị cơ quan nào phê duyệt quy hoạch, là cơ quan phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đó. Quy hoạch chi tiết trục đường Giảng Võ - Láng Hạ - Thanh Xuân do UBND Thành phố phê duyệt - thẩm quyền phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại đây là UBND Thành phố.

Do đó, việc Thanh tra Bộ Xây dựng cho các văn bản của UBND thành phố Hà Nội và Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho rằng điều chỉnh quy hoạch nhiều lần là chưa phù hợp quy định nêu trên của Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị, cần được trao đổi thống nhất lại.

Ví dụ: Tại dự án tổ hợp Văn phòng, dịch vụ Thương mại và nhà ở Thành An Tower do Tổng Công ty Thành An - Công ty TNHH MTV là chủ đầu tư, theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng là điều chỉnh quy hoạch 04 lần. Tuy nhiên, xét theo nguyên tắc nêu trên, thực tế UBND Thành phố chỉ điều chỉnh quy hoạch 01 lần tại Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 10/6/2011. Các văn bản số 3362/UBND-GT năm 2008 của UBND Thành phố chỉ là bước rà soát quy hoạch đô thị, định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho cả tuyến đường; số 2079/UBND-KH&ĐT ngày 30/3/2010 của UBND Thành phố là văn bản chủ trương cho nhà đầu tư nghiên cứu dự án; số 562/QHKT-P2 ngày 04/3/2011 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc không phải là văn bản chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng cho Chủ đầu tư.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cho rằng việc cân đối các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được cân đối từ cấp độ đơn vị ở, nhóm nhà ở trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị. Đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường chỉ giải quyết chủ yếu phương án thiết kế đô thị, cảnh quan kiến trúc cho các công trình tại lớp liền kề mặt đường. Như vậy, việc Thanh tra Bộ Xây dựng cộng lại số các dự án trong đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường và tính toán quy đổi sang đất đất hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học, y tế,…) và kết luận là trong đồ án không cân đối là chưa phù hợp với quy định Luật Quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành.

Một số dự án là bổ sung các chức năng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (bãi đỗ xe, trường học…) tuy nhiên Thanh tra Bộ Xây dựng nhận định là thiếu tính toán về hạ tầng xã kỹ thuật, hạ tầng xã hội là chưa hợp lý.

Bên cạnh đó, còn các nội dung liên quan đến Tổng mặt bằng; Việc chưa cập nhật các dự án tại Quy hoạch phân khu; Việc xác định chỉ tiêu đất cây xanh; việc thực hiện Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; việc cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn Thanh tra, đề nghị Thanh tra Bộ Xây dựng nghiên cứu, kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung lại các nội dung đã nêu trên để đảm bảo tính chính xác, khách quan, đóng góp tích cực vào việc quản lý quy hoạch, xây dựng tại khu vực này nói riêng và của Thủ đô nói chung.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội "nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm"

Trong văn bản gửi Thanh tra Bộ Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội cũng thừa nhận một số nội dung thiếu sót, cần rút kinh nghiệm. Cụ thể, sau khi phê duyệt đồ án hoặc điều chỉnh cục bộ đồ án, các chủ đầu tư phải nộp lại bản vẽ để Sở QH-KT xác nhận và tổ chức bàn giao công bố theo thời gian quy định. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư chậm trễ trong việc nộp hồ sơ nên việc xác nhận hồ sơ kèm theo Quyết định phê duyệt bị chậm dẫn đến việc công bố sẽ bị chậm.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội xin rút kinh nghiệm tại một số nội dung (Ảnh: Thái Nguyễn)

Việc xây dựng tầng hầm vượt chỉ giới xây dựng không phải hành vị bị cấm; theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm, các công trình được xây dựng ra ngoài chỉ giới xây dựng phải báo cáo và được cấp thẩm quyền cho phép. Quá trình báo cáo xin ý kiến của UBND Thành phố về điều chỉnh quy hoạch, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc Sở đã trình phương án thiết kế có tầng hầm vượt chỉ giới, tuy nhiên trong hồ sơ báo cáo chưa rõ, chưa tách riêng nội dung này để UBND Thành phố có ý kiến. Nội dung này Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã rút kinh nghiệm.

Việc ghi số tầng cao tại quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng chưa thống nhất với quy định tại Quy chuẩn Việt Nam 03:2009/BXD: Các dự án đa số là kéo dài qua nhiều thời kỳ. Các quy định về xác định tầng cao, chiều cao công trình có các thay đổi và được thống nhất tại Quy chuẩn Việt Nam 03:2009/BXD về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tuy nhiên, quá trình thể hiện tại bản vẽ cập nhật chưa đầy đủ dẫn đến có một số dự án số tầng cao ghi tại Tổng mặt bằng chưa thống nhất với phương án kiến trúc (về bản chất là quy mô công trình xây dựng vẫn đúng và không thay đổi). Nội dung này Sở Quy hoạch - Kiến trúc xin kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, đối với việc chưa thể hiện rõ diện tích cây xanh trên bản vẽ Tổng mặt bằng; Giai đoạn trước 2009 một số trường hợp chấp thuận tổng mặt bằng có chỉ tiêu khác quy hoạch chi tiết; Việc giải trình về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa thống nhất qua các hồ sơ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục.