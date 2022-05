So sánh thành tích của Messi với Ronaldo ở mùa giải 2021-2022

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021, cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đổi CLB. Trong khi Messi hết hạn hợp đồng với Barcelona và chuyển sang đầu quân cho PSG thì Ronaldo cũng chia tay Juventus để "tái hôn" với M.U.

Tuy được đặt rất nhiều sự kỳ vọng nhưng nhìn chung, cả Messi và Ronaldo đều chưa chứng tỏ được hết giá trị và đẳng cấp của mình trong màu áo đội bóng mà họ vừa đầu quân.

Tính đến thời điểm này của mùa giải 2021-2022, Messi đã ra sân tổng cộng 31 lần trên mọi đấu trường (thi đấu 2.602 phút) cho PSG và ghi được 9 bàn cùng 13 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Tính trung bình, siêu sao 34 tuổi cần tới 289 phút để được ăn mừng bàn thắng.

Ronaldo thi đấu ấn tượng hơn so với Messi (phải). Ảnh: Getty.

Hiệu suất ghi bàn của Messi trong màu áo PSG là 0,29 bàn/trận. Thành tích này chỉ ngang ngửa với những chân sút tầm trung.

Trong khi đó, Ronaldo được tung vào sân tổng cộng 37 trận (thi đấu 3.131 phút). Thành tích của CR7 là 24 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo thành bàn. Hiệu suất ghi bàn của chân sút người Bồ Đào Nha là 0,65 bàn/trận. Tính trung bình, anh cần 130 phút để có được 1 bàn trong màu áo M.U.

Mùa giải này, Ronaldo thực hiện tổng cộng 4 quả phạt đền và có 3 quả thành công, con số đó của Messi là 3 quả với 2 bàn. Ronaldo có 1 pha đá phạt hàng rào thành bàn, còn Messi chưa có quả nào.

Trong tổng số 9 bàn của Messi thì cả 9 đều được thực hiện bằng chân trái sở trường. Với Ronaldo, anh có 2 bàn chân trái, 19 bàn chân phải và 3 bàn bằng đầu.

Xét về thành tích ghi bàn, Ronaldo nổi trội hơn so với Messi nhưng ở khoản kiến tạo, siêu sao 37 tuổi lại kém 10 lần tuyển thủ Argentina. Ngoài ra, "La Pulga" có được chức vô địch Ligue 1 cùng PSG. Trong khi đó, Ronaldo chắc chắn không có danh hiệu nào. Thậm chí, M.U gần như đã hết cơ hội lọt vào Top 4 Premier League.

Kể từ đầu mùa giải, Ronaldo mới chỉ tạo ra 36 cơ hội ăn bàn, còn con số đó của Messi là 67. Tỷ lệ dứt điểm trúng đích của cựu cầu thủ Juventus đạt mức 43%, còn của Messi chỉ là 34%.

Tính trung bình, Messi cần tới 11,11 cú dứt điểm để có được 1 bàn thắng, còn Ronaldo chỉ mất 5,33 pha dứt điểm để xuyên thủng mành lưới đối phương. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Messi lại nhỉnh hơn Ronaldo (86,2% so với 82,3%). Số pha đi bóng qua người thành công của Messi là 80 hơn 50 pha so với Ronaldo.

Như vậy, nhìn chung ở các thông số quan trọng nhất với 1 tiền đạo, Ronaldo nhỉnh hơn đôi chút so với Messi. Thành tích này rất đáng ghi nhận, bởi chân sút người Bồ Đào Nha nhiều hơn đối thủ hơn 2 tuổi (sinh ngày 5/2/1985 so với 24/6/1987). Bên cạnh đó, M.U không có được thành tích tốt như PSG. Mặt khác, Premier League có tính cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều so với Ligue 1.