Soi chi tiết 2 mẫu súng trường tấn công tương lai của Việt Nam

Thực tế, STV-380 chính là phiên bản Galil Ace 32 do Việt Nam sửa đổi một số chi tiết đáng kể để phù hợp với điều kiện tác chiến cũng như thói quen chiến đấu của binh sĩ Việt Nam. Với việc thay cơ cấu khóa an toàn kiểu Galil Ace sang kiểu AK, loại bỏ miếng che bụi ở bên trái thân súng và làm hộp khóa nòng kín, loại bỏ khóa an toàn ở bên trái thân súng. Ảnh: Nhân vật trải nghiệm với súng STV-380 do Việt Nam tự chế tạo.