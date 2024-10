Soi kèo Arsenal vs PSG; tỷ lệ cược Arsenal vs PSG: Soi tỷ lệ Arsenal vs PSG Arsenal vs PSG (2h00 ngày 2/10): Mục tiêu 3 điểm

Ở lượt trận mở màn vòng xếp hạng Champions League 2024/2025 cách đây 2 tuần, Arsenal không thể hiện được nhiều khi bị Atalanta cầm hòa với tỉ số 0-0. Chính vì thế, tiếp đón PSG vào rạng sáng mai, 3 điểm là mục tiêu rất quan trọng với thầy trò HLV Mikel Arteta.