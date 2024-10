Soi kèo, tỷ lệ Crystal Palace vs Liverpool (18h30 ngày 5/10): "The Kop" vững ngôi đầu Crystal Palace vs Liverpool (18h30 ngày 5/10): “The Kop” vững ngôi đầu

Dù phải làm khách trước Crystal Palace ở vòng 7 Premier League, nhưng Liverpool với đẳng cấp vượt trội và phong độ cao hoàn toàn đủ khả năng giành chiến thắng để củng cố vị trí đầu bảng.