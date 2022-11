Soi kèo, tỷ lệ cược Anh vs Iran (20 giờ ngày 21/11): Tam Sư ra oai?

Để bạn đọc có những phút giây thư dãn và giải trí lành mạnh, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức chương trình "Dự đoán World Cup 2022 - Rinh quà từ Dân Việt".

Chương trình "Dự đoán World Cup 2022 - Rinh quà từ Dân Việt" lượt trận này tổ chức dự đoán 2 trận đấu Anh vs Iran diễn ra lúc 20h00 ngày 21/11 và Senegal vs Hà Lan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 21/11. Quý vị độc giả quan tâm có thể tham gia dự đoán bằng cách đăng ký theo dõi fanpage "Tin Nóng Bóng Đá", dự đoán tỷ số trận đấu Anh vs Iran và Senegal vs Hà Lan và cầu thủ ghi bàn sau cùng phía dưới bài viết được đăng tải trên fanpage "Tin Nóng Bóng Đá", đồng thời chia sẻ bài viết trên trang cá nhân của mình.

Trước khi tham gia, quý độc giả xin vui lòng đọc kỹ thể lệ chương trình tại đây nhằm tránh những sai sót đáng tiếc. Mọi dự đoán liên quan đến trận Anh vs Iran Senegal vs Hà Lan nằm ngoài phần bình luận của bài viết được đăng trên fanpage "Tin Nóng Bóng Đá" đều bị coi là không hợp lệ. Dân Việt sẽ nhận dự đoán đến trước thời điểm trận đấu diễn ra. Những dự đoán trong và sau trận đấu đều bị coi là phạm luật chơi. Chúc quý độc giả có những phút giây thoải mái khi thưởng thức World Cup 2022 và có thể ẵm những giải thưởng giá trị từ Báo điện tử Dân Việt.

Quý độc giả tham gia dự đoán trận Anh vs Iran và Senegal vs Hà Lan, vui lòng vào fanpage "Tin Nóng Bóng Đá", đăng ký theo dõi và đọc kỹ thể lệ.