Soi kèo, tỷ lệ cược Chelsea vs Leicester: Được ăn cả...

Cách đây vài ngày, Leicester đã đánh bại Chelsea 1-0 tại trận chung kết FA Cup. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Bầy cáo ở cuộc đọ sức đó đã khiến The Blues gặp rất nhiều khó khăn. Đáng chú ý hơn, Leicester chỉ có 1 pha dứt điểm duy nhất trúng đích trong cả trận đấu và đó chính là tình huống ghi bàn của Tielemans.

Trở về mặt trận Premier League, Chelsea lập tức có cơ hội trả nợ khi gặp chính Leicester ở vòng 37. Ngoài ra, ý nghĩa của cuộc đua top 4 càng khiến cuộc so tài này trở nên quyết liệt.

Leicester tự tin giành điểm trước Chelsea

Hiện tại, Leicester đang có 66 điểm, xếp thứ 3. Chelsea có 64 điểm, xếp thứ 4. Trong khi đó, Liverpool có 63 điểm, đứng thứ 5. Do The Kop nhiều khả năng thắng 2 trận cuối (do gặp các đối thủ đã hết mục tiêu) nên trận đấu giữa Chelsea và Leicester càng căng thẳng.

Nếu Leicester thắng Chelsea ở trận này, họ chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4. Nếu Chelsea thắng, họ sẽ vọt lên thứ 3 và cũng có luôn vị trí ở top 4 nếu Liverpool thua Burnley trong trận đấu diễn ra sau đó. Đây hiển nhiên là "trận cầu 6 điểm" và kết quả thắng - thua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng của 2 đội.

HLV Tuchel sẽ phải có điều chỉnh về lối chơi để Chelsea đạt hiệu quả cao hơn. Các tiền vệ sáng tạo như Havertz, Pulisic có thể được trọng dụng để sát cánh cùng Jorginho, Werner tạo ra đột biến. Trong khi đó, Leicester chắc chắn vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự chặt - phản công nhanh dựa vào kinh nghiệm và sự ổn định của các trụ cột như Schmeichel, Tielemans, Vardy, Maddison...

Nhà cái đánh giá Chelsea cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:3./4. Do đang rất hưng phấn và tự tin sau khi vô địch FA Cup, Leicester hoàn toàn đủ khả năng đạt mục tiêu có điểm trước Chelsea.

Về tỷ lệ Tài - Xỉu, tỷ lệ chính lad 2 1/4. Do cả hai đội đều rất thận trọng nên đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ, nhiều toan tính và khó xuất hiện "mưa bàn thắng".

Dự đoán: Chọn Leicester và Xỉu.