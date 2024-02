Soi kèo, tỷ lệ cược Chelsea vs Liverpool (22h ngày 25/2): The Blues đăng quang? Chelsea vs Liverpool (22h ngày 25/2): The Blues đăng quang?

Dù bị đánh giá thấp hơn Liverpool một chút trước trận chung kết League Cup, nhưng Chelsea có đủ thực lực lẫn quyết tâm giành chiến thắng để có được một danh hiệu ở mùa giải này.