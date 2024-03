Soi kèo, tỷ lệ cược Chelsea vs Newcastle (3h ngày 12/3): The Blues vượt khó? Chelsea vs Newcastle (3h ngày 12/3): The Blues vượt khó?

Trong tình hình lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng vì “bão chấn thương”, Chelsea sẽ phải nỗ lực đánh bại Newcastle cũng đang gặp rất nhiều khó khăn tại vòng 28 Premier League để nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu mùa tới.