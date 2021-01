Soi kèo, tỷ lệ cược Liverpool vs M.U: Được ăn cả...

"Chung kết sớm" là khái niệm được nhiều chuyên gia nhắc tới ở cuộc đọ sức giữa Liverpool và M.U. Sau 17 trận đấu, M.U có 36 điểm, đứng đầu bảng. Liverpool xếp ngay sau với 3 điểm ít hơn.

Trong những vòng đấu gần đây, khi M.U liên tục gặp may và có những chiến thắng quan trọng thì Liverpool lại thi đấu sa sút. Chính những điểm số bị đánh rơi rất đáng tiếc đã khiến The Kop tụt lại so với Quỷ đỏ.

Cuộc đối đầu giữa Liverpool và M.U có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch

Ở trận đấu này, Liverpool đối diện sức ép rất lớn. Phía sau họ, Man City, Leicester, Everton, Tottenham có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Thêm một lần sảy chân nữa, nhà ĐKVĐ sẽ gặp khó trong cuộc đua vô địch.

Sự vắng mặt dài hạn của trung vệ Van Dijk khiến khả năng phòng ngự của Liverpool không còn chắc chắn. Để khỏa lấp điểm yếu này, đội chủ sân Anfield sẽ phải lấy công bù thủ.

Đối diện với M.U, HLV Klopp có thể tung ra sân bộ ba Mane - Firmino - Salah. Yểm trợ cho họ sẽ là Henderson, Thiago và Wijnaldum. Ở phần sân bên kia, M.U có được hàng công khá mạnh với Martial, Bruno Fernandes, Rashford và Pogba. Vai trò của Bruno ở trận này rất quan trọng với đội khách nếu họ muốn giành được kết quả thuận lợi.

Sẽ không có sự thận trọng ở trận này bởi phong cách của HLV Klopp luôn là sự cống hiến. Liverpool càng có nhiều lý do để dồn ép M.U bởi chiến thắng ở "trận cầu 6 điểm" này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với họ.

Nhà cái đánh giá Liverpool cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1/2. Liverpool cần chứng tỏ khả năng và trở lại sớm để cạnh tranh ngôi vương nên họ có rất nhiều động lực để đánh bại M.U.

Về tỷ lệ Tài - Xỉu, tỷ lệ chính là 2 3/4, Với khả năng tấn công tốt của cả hai đội, có thể tin đây là một trận đấu có nhiều bàn thắng.

Dự đoán: Chọn Liverpool và Tài.