Soi kèo, tỷ lệ Man City vs Feyenoord (3h ngày 27/11): "The Citizens" nhọc nhằn vượt khó? Man City vs Feyenoord (3h ngày 27/11): “The Citizens” nhọc nhằn vượt khó?

Đang sa sút nghiêm trọng về phong độ, Man City sẽ gặp khó khăn không nhỏ khi chạm trán Feyenoord tại lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League.