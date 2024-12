Soi kèo, tỷ lệ Man City vs Nottingham Forest (2h30 ngày 5/12): ĐKVĐ tiếp tục "rơi tự do"? Man City vs Nottingham Forest (2h30 ngày 5/12): ĐKVĐ tiếp tục “rơi tự do”?

Đang trong giai đoạn khủng hoảng về phong độ, Man City sẽ không dễ đánh bại Nottingham Forest tại vòng 14 Premier League dù được chơi trên sân nhà.