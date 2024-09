Soi kèo, tỷ lệ M.U vs Liverpool (22h ngày 1/9): Chủ nhà gục ngã ở Old Trafford? M.U vs Liverpool (22h ngày 1/9): Chủ nhà gục ngã ở Old Trafford?

Dù có lợi thế sân nhà, nhưng với phong độ thiếu ổn định, M.U có khả năng thất bại khá cao khi chạm trán Liverpool tại vòng 3 Premier League.